« Des boissons dangereuses »

« Ce n’était pas une overdose (liée à une drogue, ndlr). Nous avons perdu Davis à cause d’une substance totalement légale, a-t-il déploré lors d’une conférence de presse. Nous sommes réunis ici pour faire comprendre au public, et notamment aux enfants à l’école, que ces boissons peuvent être dangereuses, et qu’ils doivent les consommer avec précaution, en limitant leur apport quotidien. »

L’Académie américaine de pédiatrie recommande de ne pas dépasser les 100 mg de caféine par jour chez les 12-18 ans. Une étude récente publiée dans Food and Chemical Toxicology conseille quant à elle de se limiter à 2,5 mg par kilo et par jour chez les enfants et les adolescents, soit 150 mg chez un ado de 60 kg. En additionnant les teneurs des trois boissons consommées par l’adolescent, il en aurait ingurgité près de 300 mg en moins de deux heures.

La caféine a été associée à de nombreux effets protecteurs, mais en tant qu’excitant, elle peut causer des problèmes cardiaques ou du système nerveux central (troubles du sommeil, anxiété). Des méfaits souvent oubliés, notamment chez les adolescents, qui n’ont pas toujours conscience de la quantité que peuvent contenir leurs boissons : le soda et la boisson énergisante consommés par le jeune Davis contenaient à peu près autant de caféine que le café qu’il avait bu auparavant, soit près de 100 mg.