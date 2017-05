Efficace et pas cher

En plus, l’art martial présenterait un avantage non négligeable. Les cours de tai chi sont souvent proposées dans des centres municipaux ou même dans des parcs, gratuitement ou pour des sommes relativement modiques. Des cours sur Youtube et des applications mobiles sont également disponibles.

Le tai chi est un art martial chinois inventé il y a plus de 800 ans. Selon les variantes, il peut prendre des formes plus orientées vers le combat et l’autodéfense, ou alors vers la gymnastique, la santé ou même la philosophie.

Le Dr Irwin et ses collègues, ont choisi le tai chi chih, une version occidentalisée du tai chi. Plus éloigné du combat, il ressemble plus à de la méditation en mouvement, utilisant des enchaînements de 19 mouvements et une pose.

Parmi les participantes, beaucoup ont continué à le pratiquer, dans un élan de motivation qui s’observe chez de nombreuses survivantes de cancer du sein, ajoute le Dr Irwin. « Elle cherchent souvent des activités santé parce qu’elles ressentent que les approches mentales et les modes de vie sains pourraient les protéger ».