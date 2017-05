Appel au président de la République

Soins funéraires : les associations réclament ce droit pour les séropositifs

Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, six associations appellent à lever l’interdiction de soins funéraires pour les patients porteurs du VIH ou d'une hépatite.

L’interdiction court depuis 31 ans. Les personnes porteuses du VIH ou d’hépatites virales n’ont pas le droit à des soins funéraires. Une décision prise en 1986 pour protéger les thanatopracteurs, mais que les association de défense des droits des malades contestent fermement depuis de nombreuses années.

Dans une lettre ouverte publiée ce vendredi, Act Up Paris, Actions Traitements, Aides, Sidaction, SOS Hépatites, et Élus locaux contre le Sida appellent le président de la République fraîchement élu à terminer le travail, et à enfin lever cette injustice.





Inertie politique

Car, rappellent-t-ils, les promesses des politiques courent depuis 2011. Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé sous la présidence Sarkozy, avait alors déclaré que les textes étaient prêts. François Hollande avait à son tour assuré les associations de son soutien.

« L’Etat français interdit que les proches, les amis, la famille d’une personne décédée touchée par le VIH ou une hépatite virale puisse rendre un dernier hommage [au défunt] », s’était indigné il y a déjà trois ans Jean-Luc Romero, conseiller régional d’Île-de-France et président d’ELCS (Élus locaux contre le Sida).

Aline Archimbaud, sénatrice de la Seine-Saint-Denis, avait alors interpellé la ministre de la Santé, Marisol Touraine qui avait annoncé vouloir lever cette interdiction au 1er janvier 2016 à travers sa loi Santé. Mais depuis, rien n’a été fait.