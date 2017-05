Les pharmacies en disent long

Des difficultés qui se retrouvent pour la proximité des pharmacies, que les rapporteurs ont désignées comme l’un des marqueurs les plus représentatifs des déserts médicaux. « Le critère d’éloignement aux pharmacies pourrait être le signe d’une situation de fragilité particulière, expliquent-t-ils. Dans près d’un cas sur deux en effet, l’éloignement aux pharmacies se double d’un faible accès aux médecins généralistes, et dans un cas sur trois, il va de pair avec un éloignement aux services d’urgence.

La pharmacie représente pourtant « un point d’accès simple et rapide au système de santé […] dans une logique de prévention et d’orientation précoce », ajoutent-ils. Si 4 personnes sur 5 ont accès à une pharmacie dans leur commune de résidence, environ 1,6 million de Français habitent à plus de 10 minutes de la pharmacie la plus proche.

Dans le Centre-Val-De-Loire, en Bourgogne-France-Comté, dans le Grand-Est et en Occitanie, régions particulièrement rurales, entre 3,6 et 5,8 % de la population habite trop loin d’une pharmacie. Et encore une fois, la Corse est particulièrement touchée, avec plus de 15 % d’habitants touchés.





Pénurie de pédiatres

Du côté des médecins généralistes, plus de 5 millions de Français habitent dans une commune sous-dotée. Et les mieux lotis ont accès presque trois fois plus facilement à une consultation que les plus isolés.



Carte de France du temps d'accès au généraliste le plus proche (DREES, 2017)

Ce rapport est encore plus marqué pour les gynécologues (de 1 à 8), les pédiatres (13,8) et les psychiatres (presque 20).

Carte de France du temps d'accès au pédiatre le plus proche (DREES, 2017)