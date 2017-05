Sur une trentaine de patients

Libéria : 4 décès imputables à la méningite

Parmi la trentaine de personnes atteintes d'un maladie mystérieuse, 4 auraient contracté la méningite. L'intoxication n'est toutefois pas écartée.

La maladie mystérieuse au Libéria pourrait être la méningite. L’Organisation mondiale de la Santé a indiqué que des tests réalisés sur 4 personnes décédées se sont avérés positifs au méningocoque C. Les investigations continuent pour déterminer si cette maladie infectieuse est responsable des autres décès.

Au 9 mai, 31 personnes ont été admises à l’hôpital, dont 13 sont mortes. Le premier cas est apparu le 23 avril, a rapporté le ministre de la Santé libérien. Au lendemain des funérailles d’un imminent religieux de la province de Sinoe, un enfant de 11 ans a été hospitalisé et est décédé dans l’heure qui a suivi. Il souffrait de vomissements, de diarrhée et de confusions.

Les cas se sont ensuite multipliés dans 3 provinces : Sinoe, Montserrado (dans l’ouest, où se trouve Monrovia) et Grand Bassa (centre-ouest). Très rapidement, les échantillons d’urine, de sang et de plasma ont été analysés et envoyés au Centres américains de prévention des maladies (CDC). La fièvre de Lassa et Ebola ont été écartés. Le méningocoque C a été détecté chez 4 personnes.