54 cantines touchées

Rouen : le fromage à l'origine de l'intoxication alimentaire dans les cantines

Selon l'ARS, le fromage servi aux élèves de 54 cantines à Rouen serait à l’origine de l’intoxication alimentaire qui a touché 300 enfants.

Le fromage est au cœur des soupçons dans l’affaire de l’intoxication alimentaire massive survenue dans des cantines de Rouen et de Bois-Guillaume (Seine-Maritime). La semaine dernière, 300 enfants ont été intoxiqués ; selon l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie et la préfecture, le fromage servi aux écoliers en serait la cause.

Une enquête épidémiologique portant sur près de 1000 réponses aux questionnaires remplis par les parents d’élèves « a permis de mettre en évidence une association forte entre la consommation de fromage et l’apparition de signes digestifs », a indiqué un communiqué de la préfecture.

Pas de "preuve biologique"

Les analyses pour déceler des toxines dans le fromage incriminé vont se poursuivre dans un laboratoire de Seine-Maritime et dans celui de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

« On a une explication pas complètement satisfaisante, avec des résultats statistiques, mais un manque de preuve microbiologique », a ajouté le docteur Benoît Cottrelle, responsable de la veille et de la sécurité sanitaire à l’ARS de Normandie, cité par l’AFP.

Le 27 avril dernier, dans les cantines de 54 établissements (écoles maternelles, primaires), 300 enfants ont été pris de vomissements, maux d’estomac et céphalées. Au cours d’une opération sanitaire de grande envergure, la moitié d’entre eux a été examinée dans les services d’urgences du CHU et de cliniques. L’autre a été prise en charge par des médecins, infirmières et pompiers directement dans les établissements scolaires. Trois enfants ont passé la nuit à l’hôpital, les autres sont rentrés chez eux dans la soirée.