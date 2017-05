Maltraitance ordinaire

Maison de retraite : mettre fin à l’alimentation en bouillie

Plus d’un tiers des repas en Ehpad sont servis sous forme mixée. Une forme de maltraitance à laquelle une expérimentation, soutenue par le chef Michel Bras, tente de mettre fin.

Vous reprendrez bien un peu de cette bouillie informe et incolore, sans goût ni odeur déterminée, qui vous sert de repas ? Eh quoi, les bébés mangent cela sans broncher, pourquoi pas les personnes âgées ? En Ehpad, les repas ont des airs de tristesse. Car il existe dans les maisons de retraite une pratique tenace : les aliments sont mixés, écrabouillés en une purée peu ragoutante, dans laquelle on ne distingue plus le poulet de la daurade et de l’artichaut. Plus d’un tiers des repas sont servis aux résidents français sous forme de bouillie. Et l’ironie de ce triste sort gustatif, c’est que cela ne sert à rien.





Maltraitance alimentaire

Pire : cette alimentation s’apparente à une forme de maltraitance ordinaire. Une manière de réduire, trois fois par jour, la personne âgée à ses limites, ses incapacités, sa fébrilité. On la nourrit mais le plaisir des papilles lui est refusé. Il fut un temps où les aliments mixés avaient la réputation de prévenir les risques de fausses routes, plus courantes chez les seniors. Mais la science a prouvé le contraire et les cantines des Ehpad n’ont pas suivi, faute de temps, d’organisation, de volontarisme.

Et pourtant… « Je me souviens avoir cuisiné pour une vingtaine de personnes dans un centre Alzheimer, se rappelle le chef Michel Bras, pointure de la gastronomie française. Je trinquais avec tout le monde, il y avait un homme, prostré dans un coin. J’ai demandé à aller le voir, on m’a dit qu’il ne comprendrait pas, qu’il était très atteint. Quand je lui ai proposé un verre de rouge, son regard s’est illuminé, il m’a dit : ‘mais Monsieur, c’est du Cahors ce que vous me servez !’ Un court instant, je l’ai reconnecté à sa mémoire. C’était magique… »





Ces mets qui « parlent à la conscience »

François Rabelais disait : « Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art ». Ce n’est pas qu’une formule : les repas nourrissent le corps autant que l’âme. Dans des établissements qui accueillent des personnes âgées, où les stimulations du monde extérieur se raréfient, une nourriture spirituelle semble plus que jamais nécessaire. Ce, d’autant plus qu’environ 40 % de cette population est atteinte de dénutrition…

C’est ce qui a poussé Michel Bras à accepter la mission proposée par Sodexo. Le leader de la restauration collective a mené une expérimentation dans six établissements (dont deux établissements témoins) rassemblant 600 résidents pendant l’année 2016. Aux repas mixés se sont substituées les recettes de plats non-mixés, concoctées par le chef étoilé et plusieurs médecins.