Eman Ahmed Abd El Aty

L'Egyptienne suit une physiothérapie après avoir perdu 323 kg

Après 82 jours passés dans un hôpital indien, l’Égyptienne, qui pèse désormais 170 kg, se rend à Abu Dhabi pour un an de rééducation.

323 kg. C’est la masse qu’a perdue Eman Ahmed Abd El Aty, une femme égyptienne de 37 ans. Cela correspond à l’équivalent de quatre à cinq personnes de poids moyen… Et tout ceci en seulement 82 jours ! Elle a quitté ce jeudi l’hôpital Saifee de Mumbai (Inde) pour se rendre à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), où elle suivra une physiothérapie d’un an qui devrait lui permettre de pouvoir à nouveau de se lever, et de remarcher.

Ce sera, à priori, la dernière étape de son périple qui l’avait emmenée de sa ville d’origine, Alexandrie (Égypte), à l’hôpital Saifee, où le Dr Muffazal Lakdawala, entouré d’une équipe de 12 confrères, avait accepté de la prendre en charge. Ce spécialiste de la chirurgie bariatrique, contacté par la sœur d’Eman Ahmed, Shaimaa, avait reçu la patiente en février dernier, dans une chambre et un bloc opératoire spécialement adaptés pour elle, alors qu’elle pesait plus de 500 kg après vingt ans de sédentarité.





Régime liquide

Après plusieurs opérations, dont l’une qui l’a privée des deux tiers de son estomac afin de limiter les apports en nourriture, les médecins indiens ont accepté de la laisser repartir. Elle peut aujourd’hui s’asseoir, se sont réjouis les médecins, tout en précisant que plusieurs mois de réadaptation lui seront nécessaires pour se muscler.

En parallèle, elle continue à être nourrie par des aliments liquides, et bénéficie de nombreux traitements pour préserver ses fonctions hépatiques et rénales qui commençaient à être endommagées.