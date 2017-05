Une course contre la montre

Avec 40 000 morts par an, l’AVC est la première cause de décès chez les femmes, la troisième chez les hommes. Pour les survivants - 30 000 chaque année environ -, les séquelles sont lourdes et handicapantes. L'accès aux soins reste inégal, et n’offre pas les mêmes chances aux citoyens. 5 à 10 % des malades bénéficient du traitement adapté, alors que 20 % au moins pourraient le recevoir.

« Selon l’hôpital où vous allez, le délais d’accès à la thrombolyse est de 20 minutes en moyenne à 1h ou 1h30, chiffrait en 2016 le Pr Pierre Amarenco pour Pourquoidocteur. Nous ne pouvons pas garantir aux malades qu’ils bénéficient d’un égal accès aux soins partout sur le territoire. » Royan, où Victor Lanoux a fini ses jours, fait partie des zones isolées.

Une prise en charge rapide est cruciale, lorsque les premiers signes de l’AVC se manifestent. Du délai de traitement dépend l’évolution du patient et son espérance de vie.