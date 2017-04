Finale du Prix de l'Inventeur européen 2017

Lupus : un premier traitement spécifique inventé par Sylviane Muller

Une Strasbourgeoise est finaliste du Prix de l'Inventeur européen 2017. Elle a créé le premier traitement spécifique du lupus. Il empêche l'activation auto-immune.

L'ESSENTIEL Le lupus érythémateux disséminé touche 5 millions de personnes dans le monde, dont 80 à 100 000 en France. 90 % des malades sont de sexe féminin. Les principaux symptômes de la maladie sont une fatigue, des douleurs articulaires et des manifestations cutanées. En l’absence de traitement, le lupus peut progresser et atteindre les muscles, les os, mais aussi les organes. 60 % des malades ne reçoivent pas de traitement adapté.

Une Française sera-t-elle lauréate du Prix de l’Inventeur européen 2017 ? L’espoir est permis. L’Office européen des brevets a publié la liste des finalistes ce 26 avril. Parmi les chercheurs en lice, l’immunologiste Sylviane Muller. Cette strasbourgeoise est la créatrice d’un traitement du lupus érythémateux disséminé. En cours d’essais, ce médicament pourrait révolutionner la prise en charge des patients, qui ne disposent pour l’heure d’aucune thérapie spécifique.





Bloquer les auto-anticorps

En l’absence de traitement, la maladie, lourdement handicapante, continue d’évoluer. Pour les personnes qui en souffrent, cela signifie une fatigue récurrente, des douleurs articulaires ou encore un masque de loup sur le visage. En cause, le système immunitaire qui se retourne contre son hôte. Car le lupus est une maladie auto-immune. L’organisme produit des auto-anticorps qui s’attaquent aux tissus et aux organes. Une seule solution existe actuellement, et elle consiste à prescrire des immunosuppresseurs.

L’approche développée par l’équipe de Sylviane Muller consiste à moduler le système immunitaire plutôt que de l’inhiber dans son ensemble. Le médicament, baptisé Lupuzor, agit donc contre un mécanisme précis du lupus. Les lymphocytes T CD4 dysfonctionnels sont à l’origine de la production d’auto-anticorps. En les empêchant de reconnaître les éléments du soi, le médicament bloque leur activation.