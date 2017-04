Une première aux Etats-Unis

Une chance pour Tom Patterson qui a reçu un cocktail de 4 phages collectés dans les eaux usées – milieu où ils se retrouv en abondance. Pour optimiser leur efficacité, la thérapie lui a été administrée directement dans l’abdomen et par voie intraveineuse, sans avoir de garantie que cela fonctionnerait. « En tant que médecin, c’était un vrai défi, a confié le Pr Robert Schooley, chef du département des maladies infectieuses de l’école de médecine de San Diego et ami de Tom Patterson. Habituellement, vous savez quel dosage sera efficace et à quelle fréquence il faut le donner. Mais lorsque vous utilisez une thérapie pour la première fois, vous n’avez aucun exemple auquel vous référer ».

Un pari risqué mais gagnant. Trois après jours après le début du traitement, le patient est sorti de son coma. La phagothérapie a été poursuivie pendant plus de deux mois. Ce n’est qu’en juin que la bactérie a totalement été éliminée de son organisme.

« A notre connaissance, il est le premier patient aux Etats-Unis atteint d’une infection aussi grave à recevoir une phagothérapie, a indiqué le Pr Robert Schooley. Et alors qu’il était proche de la mort, il a suffisamment récupérer pour recommencer à travailler. Bien évidemment, il ne s’agit que d’un patient, un seul cas et nous ne comprenons pas encore complétement le potentiel et les limites de cette thérapie, mais cette histoire sans précédent, et eu égard à la menace de l’antibiorésistance, cela nous pousse à continuer nos recherches »



L'antibiorésistance sera responsable de millions de morts

« La phagothérapie a vraiment été un miracle pour moi, et elle pourrait le devenir pour les millions de personnes victimes d’infections causées par des bactéries multirésistantes aux antibiotiques dans le monde », a confié le Pr Tom Patterson.

A l’horizon 2050, l’antibiorésistance pourrait tuer 10 millions de personnes chaque année à travers le monde, soit plus que le cancer. Une hécatombe directement induite par un usage irraisonné des antibiotiques et la capacité des bactéries à résister à ces agressions. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 12 familles de bactéries sont particulièrement menaçantes. Si le développement de nouveaux antibiotiques est plus que urgents pour les combattre, les phages se présentent comme un allier de poids.

Ecoutez l'entretien avec le Pr Patrice Courvalin, chercheur à l'Institut Pasteur (Paris) :