Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Santé : Emmanuel Macron et Marine Le Pen affichent la couleur

sont au second tour de la présidentielle. Les programmes santé d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen présentent des similarités.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour des présidentielles 2017. Le candidat d’En marche est arrivé en tête avec 23,9 % des voix, contre 21,4 % pour la présidente du Front National. Deux candidats qui incarneraient le changement selon une majorité d’électeurs, rapporte un sondage Ipsos. Mais quand est-il de la santé ? Une fois installé à l’Elysée, que prévoient-ils de faire pour améliorer l’accès aux soins des Français ? La rédaction de Pourquoidocteur détaille le programme des derniers finalistes.



Emmanuel Macron mise sur la prévention

Pour l’ancien ministre de l’Economie de François Hollande, la prévention est l’un des défis prioritaires à relever pour améliorer la santé des Français. Il prévoit d’investir dans les actions de prévention, en augmentant notamment la rémunération sur objectifs (ROSP) des médecins libéraux. Il propose aussi la création d’un service sanitaire de 3 mois. Dans ce cadre, 40 000 étudiants en santé interviendront dans les écoles ou les entreprises.

Autre axe fort de son programme : lutter contre le renoncement aux soins. D’ici 2022, les lunettes, les prothèses dentaires et auditives seront prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale et les complémentaires, si Emmanuel Macron est élu. Dans ce même esprit de réductions des inégalités, l’ancien banquier d’affaire souhaite renforcer le droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer et d’hépatites. Fixé à 10 ans aujourd’hui, il veut l’abaisser à 5 ans et ajouter d’autres maladies à la liste.

Enfin pour réduire les dépenses de santé, le programme d’ En marche prévoit de développer les maisons de répit et de suite, des lieux dédiées à la prise en charge et la rééducation des malades avant leur retour au domicile, ou des personnes atteintes de maladies chroniques. Celles-ci doivent remplacer l’hôpital lorsque c’est possible. « C’est la seule façon de réduire les coûts de façon intelligente », avait déclaré Emmanuel Macron à Nevers en janvier 2017.





Regardez l'émission 30 minutes pour convaincre avec le porte-parole Santé d'Emmanuel Macron