Pr Patrick Hassenteufel

Présidentielle : les médecins optent pour un second tour Fillon-Macron

Les sondages l'attestent, les médecins sont ancrés à droite et au centre. La politique menée depuis 5 ans les a confortés dans leurs intentions de vote.

Dimanche 23 avril 2017, les médecins et leurs patients ne glisseront pas les mêmes bulletins dans l’urne. A 48h du premier tour de l’élection présidentielle 2017, les derniers sondages (1) créditent Emmanuel Macron (23%) devant Marine Lepen (22,5 %), François Fillon (19,5 %) et Jean-Luc Mélenchon (19 %). Mais du côté des médecins, les votes seront beaucoup plus serrés. En majorité, ils donneront leurs voix aux deux candidats des Républicains et d’En Marche !

Vote de mécontentement ou d’adhésion, ces intentions confirment l’ancrage à droite et au centre de cette profession. Elles illustrent également la colère des médecins à l’encontre du Parti socialiste en raison de la politique santé menée depuis 5 ans par le gouvernement.

De fait, François Fillon n’a cessé de répéter tout au long de sa campagne qu’il abrogerait le tiers payant généralisé une fois élu, et qu’il favoriserait la libre installation des médecins libéraux. Un discours, certes plus en retrait du côté d’Emmanuel Macron, mais qui semble lui aussi porter ses fruits.



Décryptage avec le Pr Patrick Hassenteufel, professeur de science politique à l’Université Versailles-Saint-Quentin et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.





Où se situent les médecins sur l'échiquier politique ?

Pr Patrick Hassenteufel : Il faut d’abord préciser que les donnés dont nous disposons concernent essentiellement les médecins libéraux. Mais globalement, on constate la persistance d’un ancrage à droite, en particulier d’une droite que l’on peut qualifier de gouvernement, mais également au centre.

Ces affinités ne sont pas nouvelles. En 2007, les médecins ont plus voté pour Nicolas Sarkozy et François Bayrou, et en 2012 le vote pour François Hollande était plus important mais nous étions face à un candidat socialiste plus modéré qu’en 2007.

J’ai retrouvé un sondage réalisé avant les élections de 2012 où était testé l’hypothèse Dominique Strauss-Kahn. Ce dernier a recueilli 36 % des intentions de vote des médecins, ce qui montre le spectre électoral va de la droite de gouvernement jusqu’au centre gauche.

Ecoutez en intégralité l'entretien avec le Pr Patrick Hassenteufel

Les médecins voteront-ils à droite et au centre dimanche ?

Pr Patrick Hassenteufel : Les enquêtes montrent que deux candidats captent l’essentiel des intentions de vote, ce sont François Fillon et Emmanuel Macron. Le vote pour François Fillon est particulièrement élevé pour les plus de 50 ans tandis que les intentions de votes pour Emmanuel Macron sont plus fortes chez les moins de 40 ans. En outre, ces jeunes générations sont les plus féminisées.

Donc il y a tout de même un glissement vers le centre gauche et la gauche dans les jeunes générations. Cela s’explique notamment par le fait qu’elles ont une aspiration moins forte à l’exercice libéral, et qu'elles sont sont plus attachées au salariat.