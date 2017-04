Vers de nouvelles thérapies médicamenteuses

Il apparaît alors que ces cobayes dans la fleur de l’âge obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs que des jeunes souris après avoir reçu du sang de cordon ombilical. La fonction de l’hippocampe s’est notablement améliorée, ont noté les auteurs. En revanche, les résultats sont plus modestes avec le plasma de jeunes personnes, et le sang de senior n’a pas du tout apporté de bénéfices.

Les analyses plus poussées révèlent que homme et souris partagent une protéine, appelée TIMP2, impliquée dans la formation de connexions neuronales. Présente en abondance dans le sang de cordon et les jeunes souris, cette substance disparaît au fil des ans. Et l’injection de cette protéine seule chez des vieilles souris confirme ces effets bénéfiques.

Fort de ces résultats, le Pr Tony Wyss-Coray et ses collègues assurent que ces travaux sont très prometteurs en matière de développement de médicaments. Ils ont d’ores et déjà déposé un brevet et s’apprêtent à poursuivre leurs travaux avec la start-up du Pr Wyss-Coray.