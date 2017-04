Des séances de 45 minutes

Cerveau : l'exercice aérobie est bénéfique après 50 ans

45 minutes d'exercice physique, au moins une fois par semaine : tel est le minimum requis pour améliorer sa fonction cognitive après 50 ans.

Votre salle de gym ne sent peut-être pas la rose. Mais, à défaut de votre nez, elle ravira votre cerveau. Certains types d’exercice physique améliorent en effet les fonctions cognitives, chez les personnes de plus de 50 ans. Tai-chi et exercice aérobie sont particulièrement bénéfiques, d’après les conclusions de l’université de Canberra (Australie) parues dans le British Journal of Sports Medicine.





Le Tai-Chi est à part

Pour les biens de cette méta-analyse, les chercheurs se sont concentrés sur les résultats de 39 études. Leurs résultats montrent que les différents types d’activité physique ont des effets variés. Ainsi, les exercices dits de type aérobie améliorent la fonction cognitive générale. Vélo, footing mais aussi Cardio-boxing ou Zumba : voici quelques exemples de disciplines qui correspondent à cette définition. Toutes partagent un point commun. Elles sont suffisamment douces pour ne pas provoquer de difficultés respiratoires ou de douleurs musculaires, si elles sont pratiquées à une intensité raisonnable.

Les exercices de résistance musculaire, eux, jouent sur un autre tableau. Ils ont tendance à améliorer la fonction exécutive, la mémoire et la mémoire fonctionnelle. Cela correspond aux exercices qui sollicitent les muscles, avec ou sans poids et autres haltères. Squats, abdominaux et yoga entrent, par exemple, dans cette catégorie.

Le Tai-Chi, pour sa part, présente un intérêt spécifique. Il améliore la fonction cognitive mais nécessite peu d’énergie. Les chercheurs n’écartent pas pour autant cette solution. Elle s’avère, de fait, particulièrement intéressante pour les personnes à faible mobilité, incapables de pratiquer des activités plus exigeantes. Les bénéfices doivent tout de même être confirmés auprès de groupes plus larges.