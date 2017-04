Comité spécialisé de l'ANSM

Essure : l'inplant contraceptif validé par les experts

Selon un Comité scientifique, les complications liées à l'utilisation de l'implant contraceptif définitif restent rares.

En 2015, plus de 38 000 femmes ont fait le choix d’une stérilisation définitive. La méthode Essure représente plus de la moitié de ce type d'intervention. Mais récemment, le doute a été jeté sur cet implant contraceptif définitif. Après une hausse des signalements d’effets secondaires, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a réévalué les risques du dispositif médical. Réuni le 19 avril, le Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) formé pour l’occasion a livré ses conclusions. Ses membres ne jugent pas nécessaire de restreindre encore les conditions de prescriptions.





Un bilan mitigé

Plusieurs études ont été lancées simultanément dans un même but : estimer la fréquence réelle des effets secondaires chez les porteuses d’un dispositif Essure. Depuis sa mise sur le marché, un peu plus de 1 000 femmes ont souffert d’effets secondaires sur les 200 000 implantées. Cela reste faible et comparable aux signalements effectués aux Pays-Bas ou aux Etats-Unis.

Une autre question a été soulevée par l’ANSM : quel est le taux de complications par rapport aux patientes qui ont bénéficié d’une ligature des troubles ? Les données semblent plutôt rassurantes. « Les complications chirurgicales et médicales pendant la pose sont respectivement 5 fois et 2 fois moins fréquentes dans le groupe Essure que dans le groupe ligature », souligne le CSST. Le mérite revient sans doute à l’approche mini-invasive : éveillée durant la pose, la femme peut alerter l’équipe médicale sur les douleurs qu’elle ressent.

Du côté des effets à distance de la pose, le bilan est plus mitigé. Les affections tubaires sont trois fois plus fréquentes avec l’implant Essure. Mais celles de l’utérus, en revanche, touchent davantage les femmes qui ont choisi la ligature.