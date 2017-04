Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

Syrie : l’usage du gaz sarin est "irréfutable"

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) confirme que le gaz sarin a été utilisé lors de l’attaque de Khan Cheikhoun en Syrie.

Aux yeux de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), cela ne laisse aucun doute. C’est bien le gaz sarin qui a été utilisé lors de l’attaque de Khan Cheikhoun (Syrie) le 4 avril dernier. Dans cette ville contrôlée par la rébellion, le bombardement a fait 87 morts et 557 blessés. Le recours au sarin est « irréfutable » d’après les analyses réalisées par l’Organisation.





Une arme dévastatrice

L’OIAC s’appuie sur le recueil de témoignage et l’autopsie de trois victimes. Un rapport plus complet est à venir, mais les résultats préliminaires sont clairs. Une exposition au gaz sarin, ou à un dérivé, est manifeste. Cet agent neurotoxique est 500 fois plus toxique que le cyanure. L’arme est puissante et dévastatrice : un simple contact avec la peau bloque la transmission de l’influx nerveux et provoque un décès par arrêt cardio-respiratoire. Son inhalation est également mortelle.

Selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, la France devrait, de son côté, apporter « la preuve que le régime syrien a bien organisé la frappe chimique ». C’est sur la base de ces soupçons que le gouvernement américain a commandité une frappe sur une base militaire.