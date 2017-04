Infarctus

Un passager meurt à bord d'un vol Brussels Airlines

Une urgence médicale a détourné un avion qui avait décollé samedi de Bruxelles en direction de Toronto. Une situation extrêmement rare.

Un avion de la compagnie Brussels Airlines a dû effectuer samedi un atterrissage d’urgence à cause d’un passager en détresse. L'appareil avait décollé de Bruxelles en direction Toronto, a dû être détourné de son itinéraire en raison d’une urgence médicale. Si l'appareil a pu se poser sur l’aéroport le plus proche et les secours sont intervenus rapidement, rien n’a pu être fait pour sauver le passager. Le monsieur âgé a succombé à une crise cardiaque.



Au-delà de cette anecdote malheureuse, quels sont les risques d'assister à une urgence médicale en avion ? Il semblerait que les cas graves restent minoritaires, selon une étude de 2013 publiée dans le New England Journal of Medicine.





Un risque sur 240 000



Selon cette étude, qui s'appuie sur des données de 2008 à 2010, quelque 44 000 passagers sur 2,75 milliards feraient un malaise en vol chaque année. Les pathologies les plus fréquentes sont les évanouissements (37% des urgences médicales), les difficultés à respirer (12%), les nausées (9,5%) et les problèmes cardiaques (8%). Les accidents liés à une grossesse sont rares, tout comme les arrêts cardiaques qui ne représentent que 0,3% des cas, comme le rappelle un article paru dans Le Figaro.



En tant que passager, vous avez 1 risque sur 604 d'assister à un malaise au cours d'un vol. Fait rassurant: un médecin était présent dans 48% des cas, et un infirmier dans 20%. Étonnamment, l'avion est plus souvent détourné lorsqu'un médecin est consulté (9% des cas contre 4%).



Au final, il est très rare qu'une personne décède en vol. En tant que voyageur, la probabilité que vous assistiez à ce triste événement est de 1 sur 240 000.