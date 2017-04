Une colère partagée

Cette belle histoire aurait pu s’arrêter là. Mais Cosmopolitan a fait preuve de maladresse dans son récit. La première version de l’article semble suggérer que le cancer a permis une perte de poids majeure. Une bourde que les internautes ne semblent pas près de lui pardonner.

« Oubliez les vers solitaires, grince l’un. Le meilleur moyen de perdre du corps pour Cosmopolitan, c’est le cancer ! » Plusieurs tweetos n’oublient pas de rappeler Cosmopolitan la réalité des faits.

forget tape worms, the better way to lose weight according to @Cosmopolitan is #cancer! #spicermoment — seamus sullivan (@seamussullivan) 12 avril 2017

Patients et médecins ont tancé le magazine sans la moindre compassion. « En tant que cancérologue, je suis horrifiée », tweete Allison Betof. Une autre utilisatrice du réseau social joue la carte de l’ironie. « Je me souviens, quand mon mari avait le cancer et qu’il vomissait ses tripes ; c’est une manière tellement sexy de perdre du poids… » La revue féminine a visiblement tiré les leçons de cette énorme bourde. La structure de l’article a été retravaillée et le titre modifié. « Une grosse frayeur pour ma santé m’a aidée à aimer mon corps plus que jamais », lit-on maintenant.

Hey @Cosmopolitan - as a cancer doctor, I'm horrified. How incredibly disrespectful and insensitive. You owe a lot of patients an apology. https://t.co/sXd1SgU6ox — Allison Betof (@DrBetofMDPhD) 11 avril 2017