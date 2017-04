Un effet cumulatif

« Plus les parents fument, plus les délétions sont nombreuses chez les enfants au moment du diagnostic », a indiqué Adam de Smith, professeur assistant dans le département d’épidémiologie et de biostatistiques de l’université de Californie San Francisco. Les modifications génétiques semblent plus nombreuses en cas de tabagisme maternel au cours de la grossesse puis après la naissance. Pour 5 cigarettes supplémentaires fumées pendant la grossesse, le risque d’apparition d’une nouvelle mutation augmente de 22 %. Et si les femmes fument pendant l’allaitement, le risque augmente de 74 % pour chaque lot de 5 cigarettes.

Plus surprenant, les enfants d’anciens fumeurs sont aussi à risque de leucémie, même si les parents ont arrêté avant la conception. Fumer 5 cigarettes dans la journée accroît le risque de nouvelles délétions de 8 %. Il apparaît que la consommation antérieure du père a plus de poids que celles de la mère. « Nous avons observé un effet significatif chez les enfants de moins de 6 ans, a expliqué le Dr de Smith. Nos résultats suggèrent que le tabagisme préconceptionel du père, connue pour endommager l’ADN des spermatozoïdes, est associé à un plus grande propension de délétions dans le génome des enfants ». Les auteurs observent également que de nombreuses femmes enceintes sont exposés au tabac car leur partenaire continue de fumer à côté d'elle.

« Les causes de cette maladies sont multifactorielles. Elle peut être induite par des mutations déjà présentes chez l’enfant, des infections, les pesticides ou une autre exposition environnementale, a souligné le Pr Joseph Wiemels. Mais en éliminant le tabac, il est probable que nous aurions moins d’enfants atteints de leucémie ».