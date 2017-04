42 km en 2 heures

Marathon : le record du monde pourrait être battu cette année

Un chercheur américain estime que les plus grands marathoniens peuvent passer la barre mythique des 2 heures. Mais pour cela, ils devront contrôler de nombreux paramètres.

C’était en 2014 à Berlin. Ce dimanche d’automne, Denis Kipruto Kimetto établit un nouveau record du monde du marathon. 2h 02min 57sec. Mais ce titre pourrait lui être raflé cette année, assure une étude publiée dans Sport Medicine. De quoi donner la niaque aux milliers de participants au 41ème marathon de Paris organisé ce dimanche 9 avril.

A l’aide de modélisations mathématiques, Wouter Hoogkamer de l’université du Colorado (Etats-Unis) a montré que les marathoniens pouvaient courir cette épreuve de 42,195 km en moins de 2 heures. « Un tel saut ne s’est jamais vu dans l’histoire du marathon. On a l’impression que c’est juste 2 minutes et 57 secondes à gagner mais c’est énorme », glisse à Pourquoidocteur le Pr Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes). « Pour y arriver il faudrait que les coureurs mettent toutes leurs chances de leurs côtés. Mais malheureusement ce ne sera pas le cas à Paris ce dimanche », prédit-il.



Un équipement ultra-léger

En effet, selon les travaux de Wouter Hoogkamer, courir un marathon en un temps si court demande « la bonne course et une importante organisation ». Première astuce : les coureurs devront porter des chaussures plus légères que celles de l’athlète kenyan Denis Kipruto Kimetto. En portant des chaussures pesant 130 g, soit 100 de moins que celles d’aujourd’hui, il est possible de gagner 57 secondes. Déjà un bon début.

Outre l’équipement, il apparaît que les conditions environnementales sont cruciales. Pour réduire la résistance à l’air, il faudrait que les meilleurs mondiaux s’alignent et courent les uns derrière les autres comme le font les cyclistes. « Il faudrait déjà qu’ils se mettent d’accord pour courir au profit de l’un d’eux, ce qui sur le plan des égos ne va pas être simple », s’amuse le Pr Toussaint, ancien athlète de haut niveau.