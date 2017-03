Huit sportifs sur dix

Marathon : les coureurs victimes d'insuffisance rénale dans les 48 heures

Les marathoniens présentent une insuffisance rénale aiguë juste après la course, selon une étude qui pointe le risque de cette pratique.

Vous les rencontrez peut-être, le lundi matin. Ils tentent de descendre les escaliers du métro en gravissant les marches à l’envers, car ils ne peuvent plus plier leurs membres inférieurs. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. C’est que la veille, ils ont participé à un marathon : 40 kilomètres sur deux jambes épuisées qui ne répondent plus de rien le lendemain.

Mais il n’y a pas que leurs muscles et leurs articulations qui ont trinqué lors de leur course effrénée. Selon une étude de l'université Yale, les marathoniens auraient également des troubles rénaux. Les travaux, publiés dans la revue American Journal of Kidney Diseases, ont été menés sur un groupe de 22 coureurs participant au marathon de Hartford (Connecticut) en 2015.





82 % des coureurs

Des échantillons de sang et d'urine ont été collectés 24 heures avant le marathon immédiatement après la course et le lendemain (jour 2). Les chercheurs ont ensuite analysé plusieurs marqueurs d'insuffisance rénale, notamment le taux de créatinine, l'apparence des cellules rénales au microscope et le taux de protéines dans l'urine, ont alors été analysés.

Or, selon leurs observations, 82 % des coureurs souffraient d'insuffisance rénale aiguë de stade 1 juste après la course, c'est-à-dire que leurs reins avaient des difficultés à filtrer les déchets du sang.





Déshydratation et chaleur

Selon les scientifiques, cette insuffisance post-marathon pourrait être provoquée par l'augmentation soutenue de la température corporelle, la déshydratation ou la diminution du débit sanguin vers les reins, trois phénomènes qui se produisent pendant l'effort.

« Les reins réagissent au stress physique du marathon comme s'ils étaient blessés, de manière similaire aux reins des patients hospitalisés touchés par des complications médicales et chirurgicales », expliquent les chercheurs.

Bien que les reins des participants à l'étude se soient complètement remis en marche dans les deux jours suivant la course, et en dépit de la taille restreinte de l'échantillon, cette étude soulève néanmoins des questions sur les possibles effets à long terme de ce type d'activité physique, surtout lorsqu'elle est pratiquée par temps chaud.

L’étude est publiée à une époque de popularité croissante du marathon. Plus d'un demi-million de coureurs ont participé à des marathons aux États-Unis en 2015. « Il nous faut pousser ces recherches plus loin, expliquent les auteurs. La recherche a montré que courir un marathon modifiait également la fonction cardiaque. Notre étude ajoute un nouvel élément à ces connaissances ».