Alim’confiance , cantines...

Restaurants : les résultats des contrôles sanitaires ouverts à tous

Dès ce lundi, ce site rend public les résultats des contrôles officiels de sécurité sanitaire des aliments réalisés dans tous les établissements alimentaires.

L'heure de la transparence a sonné dans les cuisines françaises ! Mais aussi dans les cantines, les abatoirs et chez les traiteurs, etc. A partir de ce lundi 3 avril, les consommateurs ont accès aux résultats des contrôles sanitaires réalisés depuis le er mars 2017 dans tous les établissements de la chaîne alimentaire.

Tous ces données sont publiés sur l'application Alim'confiance pour smartphones fonctionnant sous iOS, Android ou Windows Phone et sur .

Le ministère de l'Agriculture se réjouit de cette transparence et la présente comme « une attente légitime des citoyens qui participe à l’amélioration de la confiance du consommateur ».

Comment faire sa recherche ?

Les données sont présentées sur une carte interactive de la France permettant de rechercher l’établissement par son nom ou son adresse. L’utilisateur peut également filtrer la catégorie d’établissement recherché ou simplement parcourir la carte.

Les données affichées sont le nom de l’établissement, la date de la dernière inspection et le niveau d’hygiène. Pour les abattoirs, il s’agit d’un niveau de maîtrise sanitaire de l’établissement puisque le résultat du contrôle concerne également le respect des normes en matière de protection des animaux.

Chaque jour, de nouveaux résultats de contrôles officiels sont ajoutés et restent visibles pendant une durée d’un an après la date de réalisation du contrôle. Le niveau d’hygiène des établissements de production et de transformation est également accessible par saisie du numéro d’agrément (estampille sanitaire).





Différents smileys

Pour être comprises du plus grand nombre, les mentions relatives à chaque niveau d’hygiène se présentent avec différents smileys. Le visage est souriant pour un niveau d'hygiène très satisfaisant, c'est-à-dire lorsque les établissements ne présentent pas de non-conformité, ou présentent uniquement des non-conformités mineures.

A l'inverse, le smiley fait la moue pour un niveau d'hygiène à corriger de manière urgente. Dans ce cas, les établissements présentent des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquelles l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative, le retrait, ou la suspension de l'agrément sanitaire.

Enfin, le ministère de l'Agriculture rappelle aux établissements de remise directe (restaurants, métiers de bouche, distributeurs) et de restauration collective qu'ils ont aussi la possibilité d’afficher sur leur devanture leur niveau d’hygiène de l’établissement.



En Europe : 8 pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Danemark, Finlande, Lituanie, Norvège) ont d’ores et déjà mis en transparence les résultats de leurs contrôles et 2 projettent de le faire (Allemagne, Suède).