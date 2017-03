Des syndicalistes en colère

Un discours qui n’a pas convaincu la profession. Pour elle, ces nouveaux tarifs sont une « déclaration de guerre ». Les dentistes regrettent notamment que ces tarifs soient inférieurs à ceux proposés par l’Assurance maladie qu’ils avaient pourtant rejetés en bloc fin janvier.

Vent debout contre l’arbitrage, les syndicats de dentistes ont décidé de ne rien lâcher. La présidente de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), Catherine Mojaïsky, a ainsi déclaré sur Twitter qu’elle lançait des recours juridiques contre cet arbitrage. Des actions seront également menées « auprès des politiques pour que le futur gouvernement revienne sur ces dispositions et la mobilisation par étape de la profession ». « L’objectif est de mettre à bas ce règlement et d’y substituer un autre texte sans épée de Damoclès, ni mépris gouvernemental », explique le syndicat, tout en précisant que « ces actions ne sont pas contre nos patients mais le juste moyen de se faire entendre et de faire connaître au plus grand nombre le travail quotidien des chirurgiens-dentistes au profit de la santé bucco-dentaire de nos concitoyens ».