Nouveaux repères

Cholestérol : les experts ajustent leurs recommandations

Vieilles de plus de 10 ans, les recommandations de la Haute autorité de santé n’étaient plus à jour. Elles menaient notamment à une prescription inadaptée de statines.

Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC), maladies coronariennes… A l’origine de 150 000 décès chaque année en France, les maladies cardiovasculaires sont un fléau. Elles sont la 1ère cause de mortalité chez les femmes devant les cancers, et la seconde chez les hommes. Pour autant, les médecins français sont confrontés « à des recommandations nationales trop anciennes et des recommandations internationales discordantes, ce qui peut conduire à une prescription inadaptée de statines », indique la Haute Autorité de santé qui vient, à ce titre, de revoir ses préconisations.

Test SCORE

Au sein de 3 nouvelles fiche mémo - remplaçant celles éditées en 2005 -, l’agence sanitaire guide les médecins dans l’évaluation du risque cardiovasculaire et sa prise en charge.

La HAS accompagne invite les praticiens à mieux évaluer ce risque chez les patients de 40 à 65 ans n’ayant pas été victimes d’une crise cardiaque ou un AVC. Dans le cadre de cette prévention primaire, les médecins sont invités à utiliser le test SCORE qui prend en compte le sexe, l'âge, le tabagisme, le taux de cholestérol et la pression artérielle des patients. Les experts de la HAS expliquent que ce score « est plus fiable et plus précis que la simple sommation de facteurs utilisée auparavant pour établir un risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans ».