Pâtisseries, biscuits, chocolats...

Alixe Bornon : "Le diabétique peut redevenir gourmand"

Une jeune entrepreneuse française s'est fixée comme objectif de rendre aux patients diabétiques le droit de s'offrir des instants gourmands, sans culpabilité.

Pas de gâteaux, pas de chocolats, pas de biscuits… Voilà, entre autres, les recommandations qu’Alixe Bornon a reçues lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un diabète de type 1. Elle avait 13 ans. Ce lundi, elle met la touche finale aux mignardises qu’elle apportera au congrès de la Société francophone du diabète, qui ouvre ses portes le 28 mars, à Lille.

Alixe est la créatrice des Belles Envies, une pâtisserie-chocolaterie où tout est pensé pour les patients diabétiques. Fini les frustrations, la gourmandise reprend ses droits.

Lâcher prise

C’est un peu une revanche pour cette jeune femme, « née dans une famille où on aime bien manger », comme elle le souligne. Privée de dessert, et de toutes les douceurs sucrées qu’elle affectionnait à l’annonce de son diabète, elle n’a plus touché un aliment sucré pendant 5 ans.

« Beaucoup de médecins prônent l’abstinence parce qu’ils pensent que c’est plus sûr, plus simple à gérer pour le patient, explique-t-elle. Mais c’est une source de frustration énorme ! »

Difficile en effet de se cantonner au fromage blanc-aspartame quand son péché mignon est la glace-chantilly. « Avec le temps, les diabétiques apprennent à gérer leur alimentation, et en théorie il serait possible de manger de tout. Tout est question de quantité, de cuisson, de combinaison d’aliments. »

Pas toujours facile cependant de jongler avec tous ces paramètres pour se faire plaisir sans risquer de voir sa glycémie grimper brutalement. « Manger est un plaisir pour la plupart des gens. Pour nous c’est un moyen d’ajuster notre taux de glucose sanguin. La notion de plaisir disparaît ; il n’est plus possible d’être dans le lâcher prise », confie Alixe.