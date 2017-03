Des pronostics rarement favorables

Un mois après son admission, Cari Kirkness est maintenant rétablie, et souhaite rentrer au plus vite chez elle pour retrouver ses deux fils. Cette terrible expérience qui ne lui a laissé qu’un bras et une demi-jambe, et le mois d’alitement l’a considérablement affaiblie : l’atrophie musculaire temporaire ne lui permet plus de tenir sa tête. Mais elle ne semble cependant pas avoir miné son moral. « Je ne suis pas fâchée. Je suis toujours avec mes bébés. Et j’ai encore un bras pour les embrasser, leur donner des câlins », a-t-elle positivé.



Cari Kirkness et ses fils (Photo : Cari Kirkness)

Chaque année, entre 90 et 200 cas d’infection à fasciite nécrosante sont recensés au Canada (pour environ 35 millions d’habitants), et presque un tiers d’entre eux entraînent un décès. Aucune donnée épidémiologique n’est disponible pour la France, mais ce cas rappelle celui de Priscilla Dray, une femme touchée par la même atteinte en 2011. Elle avait contracté cette infection à l’hôpital, après une simple interruption volontaire de grossesse. Elle en était ressortie sans ses mains et ses pieds.

Face à la lenteur et à l’inefficacité du personnel des urgences du CHU de Bordeaux, où elle avait été envoyée deux fois avant d’être correctement prise en charge, elle avait décidé de porter plainte. Début 2017, l’hôpital a été condamné pour « prise en charge défaillante », et la patiente sera indemnisée. Elle se bat désormais pour être candidate à une greffe des mains.