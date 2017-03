Pollution atmosphérique

Qualité de l’air : la Manche en vigilance

Les relevés de qualité de l’air indiquent que le département de la Manche connaît un épisode de pollution. Les personnes sensibles doivent prendre des précautions.

Le soleil qui brille sur le Nord-ouest de la France n'a pas que des effets bénéfiques. C’est le réseau de surveillance Atmo Normandie qui a donné l’alerte : « une dégradation importante de la qualité de l'air est actuellement enregistrée », depuis le samedi 25 mars. Ladite dégradation se maintient dans la journée de ce dimanche, le réseau estimant la qualité de l’air pour les agglomérations d’Alençon, Caen, Cherbourg, Evreux, Le Havre, Lisieux, Rouen et Saint-Lô de « mauvaise ».

De fait, la préfecture de la Manche a pris la décision de classer le département en vigilance "pollution atmosphérique" le 25 mars. Il s’agit d’une alerte jaune. Précisons qu’en ce qui concerne l’Ile-de-France, Airparif ne relève pas d’épisode de pollution tout en spécifiant que le niveau de pollution est « moyen» .



Quelques recommandations à suivre

En conséquence de cette pollution aux particules ultra-fines, les personnes les plus sensibles aux pics de pollution devraient veiller à limiter les activités physiques ou sportives intenses, et ce aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Les déplacements sur les grands axes routiers ou à leurs abords durant les périodes de pointe devraient être limités. Sont concernées en particulier « les femmes enceintes, les bébés et les jeunes enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes souffrant de certains troubles (asthmatiques, pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) », indique la préfecture de la Manche.

Quant à la population générale, elle n’a vu le niveau d’alerte pas besoin de modifier ses habitudes.