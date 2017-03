Cour d’appel

Vincent Lambert restera au CHU de Reims

La Cour d'appel de Reims a rejeté la demande des parents de Vincent Lambert de transférer leur fils du CHU de Reims vers un établissement spécialisé.

C'est un nouvel épisode dans l'affaire Vincent Lambert. Le Figaro rapporte ce vendredi que le quadragénaire dans un état végétatif depuis huit ans ne sera pas transféré dans un autre hôpital que la CHU de Reims (Marne).

La Cour d’appel de cette commune du Grand Est a rejeté aujourd'hui la demande des parents, Viviane et Pierre Lambert, depuis quatre ans. Catholiques traditionalistes, tous deux souhaitent que leur fils quitte l'établissement où il est hospitalisé depuis 2009 après un accident de la route.





Une guerre de famille

Pour eux, Vincent Lambert doit être placé dans un établissement médical spécialisé où il recevrait davantage de soins de kinésithérapie et de rééducation à la déglutition.

Pour rappel, cette famille se divise sur le sort de ce patient depuis de nombreuses années. Certains de ses frères et sœurs ainsi que son épouse, Rachel Lambert, désignée comme tutrice par la justice, demandent l’arrêt des soins – entrepris à plusieurs reprises par le CHU de Reims – tandis que ses parents et d’autres de ses frères et sœurs y sont farouchement opposés.

Les parents de Vincent Lambert, qui voient dans cet énième développement « une maltraitance judiciaire », vont se pourvoir en cassation, selon Le Figaro.

« C'est évident que nous irons en cassation car cette situation est invraisemblable », a confirmé à l'Agence France Presse (AFP) Jérôme Triomphe, l'un des avocats de Pierre et Vivianne Lambert.