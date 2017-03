Journée du sommeil

Dormir à deux nuit à la qualité du sommeil

Ronflements, insomnie, allées et venues... Dormir à deux n'est pas de tout repos. Pour 25 % des Français, cette pratique entraîne un sommeil de moins bonne qualité.

Les Français dorment peu. Le constat est à nouveau dressé par l’enquête de l’Institut National du Sommeil et de la vigilance (INSV), traditionnellement réalisée pour la Journée du Sommeil qui se tient le 17 mars. En moyenne, les adultes dorment 7h07 par nuit en semaine et 8h04 le week-end. Mais malgré ces grasses matinées, ils n’arrivent pas à récupérer leur dette de sommeil. Même ceux qui dorment plus de 8h par nuit accumulent une dette de 40 minutes.

Un sommeil qui pourrait être perturbé par le compagnonnage nocturne, suggère l’enquête 2017 Dormir seul ou pas : quel impact sur le sommeil ? menée auprès de 1 001 Français de plus de 18 ans par Opinion way.

Les experts de l’INSV ont souhaité mieux cerner les habitudes de « co-sleeping », les motivations mais aussi les conséquences sur le sommeil. « Le fait de dormir en couple est une coutume de nos sociétés, soulignent-ils. Or pour préserver la bonne qualité du sommeil de chacun, il convient de prendre en compte les différents facteurs susceptibles de perturber le sommeil de l'autre - et réciproquement - et de trouver un compromis entre plaisir de dormir ensemble, sécurité affective et qualité du sommeil ».

Cette pratique est en effet très courante puisqu’elle concerne plus de 50 % des personnes interrogées. A l’inverse, 4 Français sur 10 dorment seuls. La raison, ils n’ont pas de conjoint ou travaillent en horaires décalés. Pour les dormeurs solitaires plus âgés, il s’agit surtout de chercher du confort, ou de fuir son partenaire ronfleur.