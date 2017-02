Chiffres de l’Agence Bio

Bio : les ventes ont explosé de 20 % en 2016

Les Français plébiscitent les produits issus de l’agriculture biologique. Ils sont près de 9 sur 10 à en avoir consommé en 2016, et 7 sur 10 en achètent régulièrement.

Respect de la condition animale, protection de l’environnement et de la santé… Le bio séduit, et le marché est en plein essor. Pour l’année 2016, il s’élève à 7 milliards d’euros, contre 5,76 en 2015, soit une progression de 20 %, d’après les chiffres de l’Agence Bio, le groupement d’intérêt public français pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique.

Ces chiffres dépassent toutes les prévisions établies. Ce sont en particulier les enseignes spécialisées qui tirent leur épingle du jeu : leurs ventes sont en progression de 25 % sur un an, même si les enseignes de grande et moyenne distribution restent les vecteurs principaux du commerce bio, en volumes de vente.

Pour faire face à la demande, la production s’est également adaptée, suivant un mouvement de fond de transformation de l’agriculture. Plus de 32 000 exploitants se partagent 1,5 million d’hectares, soit 5,7 % de la surface agricole utile française, contre 4,9 % en 2015.





50 % de consommateurs quotidiens en plus

Mais c’est du côté des consommateurs que les chiffres traduisent un intérêt ancré dans les pratiques alimentaires. Une enquête CSA pour l’Agence Bio révèle qu’en 2016, 89 % des Français ont acheté au moins une fois du bio, 7 sur 10 en consomment au moins une fois par mois, et 15 % tous les jours. Ils n’étaient que 10 % en 2015, soit une hausse de 50 % !

Avec cette mutation des achats, de nouvelles habitudes s’ancrent dans les pratiques. L’Agence bio observe un retour vers les achats de saison et de produits frais, qui s’accompagnent d’une plus grande diversité dans les aliments. Une fois à la maison, les consommateurs de bio cuisineraient de plus en plus, et gaspilleraient de moins en moins.