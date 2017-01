Fiable à 85 %

Cancer de l’estomac : un test de l'haleine pour améliorer le dépistage

Des chercheurs britanniques ont créé un test de détection des cancers de l’oesophage et de l’estomac, qui permettrait un dépistage plus précoce, et ne nécessitant qu’une expiration.

Publié le 30.01.2017 Mots-clés : cancer oesophage estomac haleine