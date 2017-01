Sondage

Sport : les Français ont pris de bonnes résolutions

L’activité physique est l’une des premières résolutions des Français, selon un sondage.

Le sport demeure l’une des résolutions phare des Français. Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de la 6e édition du Baromètre Sport-Santé mené par la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) en collaboration avec IPSOS.

« Pour l’année qui s’ouvre, l’activité sportive reste dans le peloton de tête des résolutions des Français, et arrive en 3ème place (30%) », précise le communiqué du sondage. Ses auteurs observent cependant des disparités en fonction du sexe et de l’âge. « Plus on est jeune, et plus la résolution de faire du sport apparaît comme importante. C’est d’autant plus vrai si on est un homme ».





Les deux autres priorités des Français manifestent leur volonté de bien-être. En effet, Dans ce top 3, on retrouve leur souhait de « se réserver de vrais moments de détente » et de « plus de temps avec ses amis, sa famille ».

« Les Français tendent à se tourner vers des valeurs essentielles, articulées autour du développement personnel, du partage et du lien avec leurs amis et leur famille », commentent les sondeurs.





Bon moral

Dans un contexte sociétal particulièrement pesant, l’état de forme physique et moral des Français, reste positif : 41% des personnes interrogées s’estiment en bonne forme et 32 % en très bonne forme.

En moyenne, les Français s’attribuent une note de 6,6/10 concernant leur état de forme physique et moral. « Les 15/24 ans, tous sexes confondus, sont plus que jamais en forme avec une note de 7,2/10 concernant leur état de forme physique et moral », lit-on encore.

Mais les séniors ne sont pas en reste : les 60 ans et plus, tous sexes confondus, s’attribuent une note de 6,8 concernant leur état de forme physique et moral. Pour les femmes entre 25 et 59 ans, le panorama est beaucoup plus contrasté : elles s’attribuent une note moyenne de 6,2.