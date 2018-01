Pareto, économiste italien du 19e – siècle, pas arrondissemen ! La loi de Pareto s’appelle aussi la « loi des 80/20 » ; c’est le nom donné à un phénomène empirique constaté dans certains domaines, aussi variés que la finance, la vente ou la gestion des stocks qui affirme que « 80 % des effets sont fournis par 20 % des causes » !

Il est probable que cette loi marche aussi dans notre alimentation et que 20 % de nos aliments soient responsables de 80 % de notre embonpoint… Cela signifie aussi qu’il y a peu de problèmes vitaux et beaucoup de problèmes secondaires… 20/80 !

Loin de moi l’idée de prouver que ce principe est mathématiquement vérifié en diététique, mais je suis certain qu’il a pour vous beaucoup de bon sens et qu’il résonne bien dans votre cerveau qui doute sur la qualité de votre alimentation. Réfléchissez bien. Depuis quelques heures, la graine est semée et je suis certain qu’avant la fin du jour, vous aurez identifié, sans beaucoup de difficultés, vos ennemis du bien-être.

Pareto avait raison… « 20 % de nos aliments sont responsables de 80 % de notre embonpoint… »