Cannabis : quand les fast-foods profitent de la légalisation

Il est consommé de manière récréative ou thérapeutique. Mais les effets du cannabis vont bien au-delà. Il dope les fast-foods et donne un coup de fouet à la Bourse.

Dans certains Etats du pays de l’Oncle Sam où la consommation est légalisée, la petite plante s’est transformée en « or vert ». McDonald's, Burger King et KFC on été les premiers à profiter de cette conquête.



Dans un rapport très sérieux, dévoilé par Les Echos, le cabinet Consumer Research around Cannabis analyse les répercussions économiques de la légalisation du cannabis. Avec une conclusion étonnante.

Sa consommation stimule l’appétit et les fumeurs de joints doivent rapidement calmer leur fringale. Par leurs horaires d’ouverture et la rapidité du service, les géants du fast-food répondent parfaitement à cette demande. Et leurs ventes ont grimpé grâce à ce nouveau marché.

Selon l’étude, « c'est McDonald's qui devrait le mieux tirer son épingle du jeu : 43 % des consommateurs de cannabis déclarent être allés dans l'un de ses restaurants au cours des quatre dernières semaines. Leur deuxième chaîne préférée serait Taco Bell (18 %), suivie de Wendy's (17,8 %), Burger King, KFC, Jack in the Box et Carl's Jr », rapporte le journal.



Les effets sur les actions ne se sont pas fait attendre. Alors que la tendance à la Bourse de New York était plutôt à la baisse, la publication de cette étude aurait fait gagner 0,46 % à McDonald's, 1,86 % à Wendy's et 2,32 % à Jack in the Box.



Le cannabis, nouvel Eldorado ? Le quotidien économique répond avec cette anecdote. Il y a quelques mois, un franchisé McDonald's s'était offert une publicité montrant un burrito « sur le bord d'une route reliant le Nouveau-Mexique (où l'usage est interdit, sauf pour raison médicale) au Colorado (où l'usage est totalement légalisé) ». Le slogan était clair : « Normalement, quand vous roulez, quelque chose d'aussi bon, c'est illégal ».

McDonald's avait finalement fait retirer l’affiche. Comme quoi, on peut faire des affaires, mais pas toujours en être fier ! Même aux Etats-Unis.