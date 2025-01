«Paracétamol challenge», ce nouveau défi Tiktok, relevé par les jeunes, peut être mortel

L'ESSENTIEL Sur TikTok, le "paracétamol challenge", dont le but est de consommer des doses excessives de paracétamol pour finir le plus longtemps possible à l’hôpital, est devenu populaire.

Aux États-Unis, ce défi a entraîné la mort d’un enfant de 11 ans.

"Un surdosage en paracétamol peut causer des dommages graves et irréversibles au foie. C’est la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France", souligne l’ANSM.

"Paracétamol challenge". C’est le nom d’un défi, relayé par TF1 Info, qui a récemment vu le jour et est devenu populaire sur TikTok. Ce dernier consiste à consommer des doses excessives de paracétamol, présent dans de nombreux médicaments sans ordonnance, afin de savoir qui va être hospitalisé le plus longtemps.

"Un surdosage en paracétamol peut causer des dommages graves et irréversibles au foie"

Pour rappel, le paracétamol, retrouvé dans le Doliprane, le Dafalgan ou encore l’Efferalgan, est utilisé pour diminuer les douleurs d’intensité légère à modérée ou faire chuter la fièvre. D’après l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), ce traitement doit toujours être pris à la dose efficace la plus faible. "La dose maximale journalière est de 60 mg/kg/jour (avec un maximum de 3 g/j sans ordonnance), à répartir en au moins 3 prises par jour en respectant un intervalle de 4 h entre deux prises", peut-on lire sur son site.

Si les conditions de prise du médicament ne sont pas respectées, des effets secondaires peuvent survenir. Dans la liste, on retrouve une réaction allergique, une diminution du nombre de cellules du sang (globules blancs, plaquettes et/ou destruction des globules rouges), un dysfonctionnement du foie ou encore une difficulté à respirer (bronchospasme). "Un surdosage en paracétamol peut causer des dommages graves et irréversibles au foie. C’est la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France", signale l’ANSM.

"Paracétamol challenge" : un adolescent est décédé

Ainsi, le paracétamol ne doit pas être ingéré en quantité massive, car cela peut mettre sa vie en danger. Et pour cause, aux États-Unis, un enfant de 11 ans est mort après avoir relevé le "paracétamol challenge". Face aux risques présentés par ce défi, les autorités belges ont lancé l’alerte pour prévenir les écoles, les parents et les professionnels de santé, selon RTBF. "Nous encourageons vivement les parents et les établissements scolaires à sensibiliser les jeunes aux dangers de cette pratique. Les médecins et les pharmaciens jouent également un rôle crucial dans cette démarche de sensibilisation, en rappelant à la population que, bien qu'efficace, le paracétamol n'est pas sans risques en cas de surconsommation", indique le centre anti-poison Antigifcentrum en Belgique.

Comment se manifeste un surdosage en paracétamol ?

Un patient peut souffrir de nausées, de vomissements, d’une transpiration, d’une somnolence et d’un malaise 12 à 24 heures après avoir pris des doses excessives de paracétamol. D’après la base de données publique des médicaments, "au cours de la phase II, après 24 à 48 heures, les symptômes s'améliorent, mais les premiers signes de lésions hépatiques peuvent apparaître : douleur abdominale légère, hépatomégalie, augmentation des taux de transaminases et de bilirubine, allongement du temps de prothrombine et oligurie. Au cours de la phase III, après 48 heures, les taux de transaminases atteignent leur maximum, ictère, coagulopathie, hypoglycémie, progression vers le coma hépatique." En cas de suspicion de surdosage, il est conseillé d’appeler au plus vite le 15 ou un centre anti-poison, car un antidote peut être administré pour protéger de la toxicité hépatique de cette substance.