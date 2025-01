Bisphénol A : sa présence dans les contenants alimentaires est interdite en Europe

L'ESSENTIEL Depuis ce 20 janvier, le bisphénol A ne doit plus être présent dans les matériaux en contact avec les aliments, comme les revêtements de canettes, les bouteilles en plastique réutilisables et les ustensiles de cuisine.

Cette interdiction s'applique également à d'autres bisphénols nocifs pour les systèmes reproducteur et endocrinien.

Le règlement prévoit une période d’élimination progressive de 18 mois pour permettre aux industries de s’adapter.

CD, tickets de caisse, lunettes, câbles, encres d’imprimerie… Les bisphénols sont présents dans plusieurs objets utilisés au quotidien. Ces derniers sont des composés utilisés dans la fabrication industrielle des plastiques, en tant que monomères du polycarbonate ou en tant qu’additifs dans les résines époxy. Parmi les plus connus, on retrouve le bisphénol A (BPA). "L’alimentation contribue à plus de 80 % de l’exposition de la population au bisphénol A. Les principales sources d’exposition alimentaire aux bisphénols sont les produits en boîtes de conserve ou encore les bonbonnes d’eau en polycarbonate", indique le ministère de la Santé.

Canettes, bouteilles, ustensiles : le bisphénol A ne doit plus entrer en contact avec des aliments

Cette substance, qui a la capacité de migrer de ses contenants vers l’aliment ou la boisson étant à son contact et pouvant ainsi être ingérée par l’organisme humain, présente des propriétés endocriniennes. En clair, elle mine l’action des œstrogènes en se fixant aux récepteurs alpha et béta de ces hormones. En affectant les fonctions oestrogéniques, des hormones androgènes, la prolactine, l’insuline, ou encore des hormones thyroïdiennes, le BPA entraînerait l’apparition de troubles de la reproduction (infertilité), du métabolisme (obésité, diabète), de dysfonctionnements thyroïdiens ou encore de cancers hormono-dépendants (sein, prostate). Autre effet suspecté : la survenue de pathologies cardiovasculaires.

Face à ces données inquiétantes, l’utilisation du bisphénol A est interdite, depuis le 1er janvier 2015, dans la composition des contenants alimentaires, comme les biberons et les produits similaires. Mi-décembre, la Commission européenne a annoncé avoir adopté l'interdiction du bisphénol A dans plusieurs matériaux en contact avec les aliments. Cela signifie que ce composé, ayant "des effets potentiellement nocifs sur le système immunitaire", "ne sera pas autorisé dans les produits qui entrent en contact avec les aliments ou les boissons, tels que le revêtement des canettes métalliques, des bouteilles de boisson en plastique réutilisables, des distributeurs d'eau et d'autres ustensiles de cuisine". L’interdiction, entrée en vigueur ce 20 janvier, concerne également d’autres bisphénols nocifs pour les systèmes reproducteur et endocrinien.

Une période de transition de 18 mois est prévue

Pour la plupart des produits, une période de suppression progressive de 18 mois est prévue, ainsi que des exceptions très limitées lorsqu’il n’existe aucune alternative, afin de laisser à l’industrie le temps de s’adapter et d’éviter toute perturbation de la chaîne alimentaire. "Le maintien de normes élevées de sécurité alimentaire dans l’Union européenne et la protection des citoyens sont l’une des principales priorités de la Commission. L’interdiction d’aujourd’hui, qui repose sur des avis scientifiques solides, protégera nos consommateurs contre les produits chimiques nocifs lorsqu’ils peuvent entrer en contact avec leurs aliments et leurs boissons", a déclaré Oliver Várhelyi, commissaire chargé de la santé et du bien-être animal.