La plus vieille femme au monde, une Japonaise de 116 ans, est décédée, qui était-elle ?

L'ESSENTIEL Tomiko Itooka, la doyenne mondiale, est décédée le 29 décembre.

Elle avait eu 116 ans en mai dernier.

Ses proches décrivent une femme dynamique, pleine d'entrain et adepte d'une alimentation équilibrée.

C’était la femme la plus âgée du monde. Tomiko Itooka est décédée le dimanche 29 décembre à l’âge de 116 ans. La Japonaise s’est éteinte dans la maison de retraite où elle résidait, à Ashiya, dans le centre du pays.

Sad news today that the world's oldest person Tomiko Itooka has died at the age of 116. Our thoughts are with her family.https://t.co/2UNvdrGFse — Guinness World Records (@GWR) January 4, 2025

Japon : une centenaire devenue doyenne de l’humanité en août dernier

Le Guiness des records l’avait déclarée doyenne de l’humanité, en août dernier, après le décès de l’Espagnole Maria Branyas Morera, à 117 ans. À l’annonce de cette nomination, la centenaire japonaise avait alors répondu simplement "Merci". Née à Osaka, le 23 mai 1908, elle avait célébré son 116e anniversaire au sein de sa maison de retraite, quelques mois auparavant.

Quel a été la vie de Tomiko Itooka, doyenne mondiale ?

Selon Yoshitsugu Nagata, responsable des politiques publiques liées aux personnes âgées, cité par Associated Press, Tomiko Itooka était une femme pleine d’entrain. Plus jeune, elle a joué au volley-ball, puis a gravi deux fois le mont Ontake, un volcan culminant à plus de 3.000 mètres d’altitude. Elle s’est mariée à l’âge de 20 ans et a donné naissance à quatre enfants : deux garçons et deux filles. Pendant la seconde guerre mondiale, elle gérait l’administratif dans l’entreprise de textile de son mari. En 1979, celui-ci décède, et Tomiko Itooka vit alors seule à Nara, jusqu’à son installation en maison de retraite à l’âge de 110 ans. Ses funérailles ont été célébrées avec ses proches, famille et amis. Deux de ses enfants sont toujours en vie, ainsi que cinq petits-enfants.

Quels étaient les secrets de longévité de la plus vieille femme du monde ?

Selon RFI, la longévité de la Japonaise serait liée à différents éléments : sa vie active jusqu’à ses derniers jours, son intégration dans la communauté, son esprit fonctionnel et son alimentation. Tomiko Itooka consommait beaucoup de poisson, de riz, de soja, des bananes, mais elle était aussi friande de Calpis, une boisson japonaise à base de ferments lactiques.

Le Japon, un pays connu pour sa longue espérance de vie

Au pays du soleil levant, vivre vieux est très courant. Le pays a une espérance de vie à la naissance de 84 ans, et compte de très nombreux centenaires. Chaque année, environ 4.000 Japonais passent le cap des cent ans. Mais le record de longévité est désormais brésilien : la nouvelle doyenne mondiale est une religieuse brésilienne, Inah Canabarro Lucas, elle aussi âgée de 116 ans.