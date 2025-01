Cancer : la thérapie Reiki pour soulager les symptômes des patients traités par perfusion ?

L'ESSENTIEL La thérapie Reiki une méthode japonaise qui consiste à réharmoniser les énergies d’une personne, qui bloquent le bon fonctionnement du corps et du mental. "Elle utilise un toucher sur des points spécifiques du circuit énergétique du corps."

Chez des personnes cancéreuses, recevant des traitements par perfusion, elle a permis de diminuer la douleur, la fatigue, les nausées et d’améliorer le bien-être.

Les patients estiment que cette approche est une expérience positive qui favorise la relaxation.

Venu du Japon, la thérapie Reiki est une méthode consistant à équilibrer les énergies de la personne, pour qu’elle trouve un apaisement durable et profond au niveau de son corps, de son psychique et de son émotionnel, selon la Fédération Française de Reiki Traditionnel. "Elle utilise un toucher sur des points spécifiques du circuit énergétique du corps et favorise ainsi l’émergence des potentiels naturels solutionnant." De plus en plus utilisée dans des établissements de santé américains, cette approche holistique est efficace pour atténuer les symptômes liés au cancer et au traitement, tels que la douleur, l'anxiété ou les nausées. C’est la conclusion tirée par des chercheurs de l’University Hospitals of Cleveland (États-Unis) après avoir mené une étude parue dans la revue Journal of Pain and Symptom Management.

392 séances de Reiki dispensées à 268 patients cancéreux et malades chroniques

Dans le cadre des recherches, l’équipe a voulu évaluer un programme de Reiki pour des personnes souffrant de cancer et d’autres maladies chroniques, qui ne restent que quelques heures dans un établissement de santé, sans y passer la nuit, pour bénéficier d’un traitement par perfusion, comme la chimiothérapie. Pour les besoins des travaux, 268 patients, âgés en moyenne de 63 ans, ont reçu 392 séances de Reiki de 15 à 20 minutes. Ces dernières ont été dispensées par un praticien formé qui génère des réactions de relaxation et de guérison dans le corps en plaçant ses mains sur ou au-dessus du corps du malade. Avant et après l’intervention, les participants ont rempli un questionnaire pour mesurer leurs douleurs, leur fatigue, leur anxiété, leurs nausées et leur bien-être.

Fatigue, douleur, nausées… Moins de symptômes grâce à la thérapie Reiki

Les volontaires ont fait état d'améliorations moyennes cliniquement significatives de la douleur, de la fatigue, des nausées et du bien-être. Les participants ont également indiqué que la thérapie Reiki était une expérience positive qui favorisait la relaxation et la réduction des symptômes. Selon les scientifiques, les réactions positives des patients soulignent le potentiel de cette méthode japonaise en tant que thérapie complémentaire en milieu clinique. "D'autres recherches sont nécessaires afin d’évaluer les changements à long terme après le Reiki, y compris avec un programme élargi à d'autres lieux de soins de santé", ont-ils conclu.