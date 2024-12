Prise de tension à domicile : les nouvelles recommandations des cardiologues

L'ESSENTIEL Les experts de l’ESC 2024 ont revu leurs consignes pour l'automesure de la pression artérielle.

Il est désormais recommandé de faire 2 mesures le matin et 2 mesures le soir pendant au moins 3 jours.

Les experts estiment ainsi qu’une tension artérielle moyenne de 135/85 à domicile correspond à 140/90 en consultation, soit le seuil d’une hypertension.

Votre médecin peut vous demander de prendre votre tension vous-même chez vous avec un tensiomètre automatique, soit pour aider à établir un diagnostic, soit pour vérifier l’efficacité d’un traitement antihypertenseur.

Mais attention si vous êtes un habitué de cet exercice, les recommandations entourant l’automesure de la tension ont été revues. Vous n’êtes plus obligé de prendre la tension 3 fois par jour. La fondation de l’hypertension a détaillé les nouvelles consignes dans une présentation.

Automesure de la tension : deux mesures au lieu de trois

Pour une automesure de la tension artérielle efficace, il est toujours recommandé d’être assis confortablement sur une chaise et dans un lieu calme. C’est le rythme des mesures qui a été revu. Les experts de l’ESC 2024 recommandent désormais :

de faire 2 mesures le matin sur le même bras à quelques minutes d’intervalle puis 2 mesures le soir ;

sur une période de 3 jours minimum et jusqu’à 7 jours au maximum.

"Ce changement indique que c’est la moyenne sur le minimum de 12 mesures de la pression systolique et de la pression diastolique qui donne la valeur de la pression artérielle en automesure d’un individu", précise la fondation hypertension sur son site internet.

"Il y a plus de probabilité que les gens fassent deux mesures que trois. Donc autant leur proposer d’en faire 2 chez eux, et de bien le répéter le matin et le soir et pendant au moins trois jours", reconnaît le professeur Girerd, président de la fondation Hypertension, dans une vidéo explicative.

Si la prise de tension à domicile est souvent utilisée par les professionnels de santé depuis plus de 50 ans, c’est qu’elle permet de gommer “l’effet blouse blanche”. C’est-à-dire une élévation de la pression artérielle à cause du stress de l’examen ou encore de la présence du médecin, pouvant fausser les résultats.

Automesure de la tension : une lecture des valeurs aussi modifiée

L’ESC 2024 n’a pas revu uniquement la méthode de l’automesure de la tension artérielle. Il a également modifié l’analyse des valeurs obtenues avec le tensiomètre. Les experts estiment ainsi qu’une tension artérielle moyenne de 135/85 à domicile correspond à 140/90 en consultation, soit le seuil d’une hypertension. En revanche, on parlera de pression artérielle normale en dessous du seuil moyen de 120/70 aussi bien en consultation qu’en automesure.

Pour mémoire, l’ESC a aussi revu sa classification pour la pression artérielle en septembre. L'hypertension est toujours diagnostiquée quand la pression artérielle est supérieure ou égale à 140/90 mmHg. Mais si le patient affiche une pression systolique entre 120 et 139 mmHg et une pression diastolique entre 70 et 89 mmHg, il est diagnostiqué avec une pression artérielle élevée.