Vous avez les mains froides ? Ce test d'une minute vous dira si vous souffrez du syndrome de Raynaud

L'ESSENTIEL Le syndrome de Raynaud est un trouble de la circulation sanguine induit par les basses températures.

Cette affection se caractérise par une pâleur, une froideur ainsi qu’une perte de sensibilité au niveau des extrémités.

Une organisation caritative britannique a mis au point un test en ligne pour identifier les personnes touchées par le syndrome de Raynaud.

Lors d’une balade hivernale, on peut avoir la sensation d’avoir les extrémités glacées malgré le port de gants aux mains et de chaussettes aux pieds. Ce phénomène est naturel, mais certaines personnes ont parfois des manifestations beaucoup plus importantes en cas d’épisode de froid. On parle alors du syndrome de Raynaud.

5 questions pour identifier les personnes atteintes du syndrome de Raynaud

Trouble de la circulation sanguine, le syndrome de Raynaud affecte principalement les doigts, et plus rarement les orteils, quand les températures commencent à chuter. Le froid provoque une pâleur, une froideur ainsi qu’une perte de sensibilité pendant une durée indéterminée allant de quelques minutes à quelques heures. Cette affection est principalement présente chez les jeunes femmes, selon Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance Maladie. Elle concernait près de 6 % des femmes entre 25 et 40 ans.

D’après les informations du Daily Mail, l'organisation caritative Scleroderma & Raynaud's UK’s a élaboré un test en ligne qui permet d’indiquer si vous êtes atteint du syndrome de Raynaud.

Ce test repose sur cinq questions :

est-ce que vos doigts sont sensibles au froid ?

est-ce que vos doigts changent de couleur en réponse à la température ou au stress ?

est-ce que vous ressentez un engourdissement ou une douleur dans la zone qui change de couleur ?

est-ce que vous ressentez des picotements ou des élancements lorsque la zone se réchauffe ?

est-ce que vous avez déjà développé des plaies ou des ulcères sur les doigts ou les orteils ?

Syndrome de Raynaud : une affection qui peut être "difficile à vivre"

À la suite du questionnaire, les personnes potentiellement atteintes par le syndrome de Raynaud sont invitées à participer à une enquête médicale anonyme. "J'ai déjà fait le test et j'encourage le plus grand nombre à faire de même (…) Cette campagne me tient particulièrement à cœur, car je sais à quel point cette maladie peut être difficile à vivre", a confié Le Dr Punam Krishan, médecin généraliste, au Daily Mail.