Ces acides gras pourraient prévenir les risques de certains cancers

L'ESSENTIEL Les oméga-3 et oméga-6 sont des acides gras présents dans certains aliments, tels que les poissons gras, les huiles végétales ou les noix.

Des niveaux élevés de ces acides gras pourraient diminuer le risque de certains cancers, selon une nouvelle étude.

Les oméga-6 auraient notamment des effets bénéfiques chez les populations jeunes, en particulier chez les femmes.

Présents dans les poissons gras, les noix ou certaines huiles végétales, les oméga-3 et oméga-6 sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Ces acides gras agissent également sur la sphère cardiovasculaire. Les oméga-3 permettent une diminution de la pression artérielle chez les patients atteints d’une hypertension artérielle tandis que les oméga-6 contribuent à faire baisser le taux de "mauvais cholestérol" (LDL cholestérol).

Les effets bénéfiques des oméga-3 et oméga-6 contre certains cancers

Outre leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire, les oméga-3 et oméga-6 auraient des effets protecteurs contre plusieurs types de cancer, selon une étude menée par l’université de Géorgie (États-Unis).

Dans le cadre de ces travaux, publiés dans l'International Journal of Cancer, les chercheurs ont examiné les données de plus de 250.000 personnes vivant au Royaume-Uni et suivies pendant plus de dix ans. Près de 30.000 des volontaires ont développé une forme de cancer au cours de la période d’étude.

Des niveaux élevés en oméga-3 réduiraient les risques de cancer du côlon et de l’estomac

D’après les conclusions, les participants ayant des niveaux plus élevés d’oméga-3 présentaient des taux plus faibles de cancer du côlon, de l’estomac, du poumon et du tube digestif. Un bon apport en oméga-6 réduisait aussi les risques de 14 cancers, dont le cancer du cerveau, le mélanome malin ou le cancer de la vessie. "Des niveaux plus élevés d’oméga-3 et d’oméga-6 ont été associés à des taux plus faibles de cancer (…) Ces résultats suggèrent que l'individu moyen devrait intégrer davantage ces acides gras dans son régime alimentaire", a souligné Yuchen Zhang, auteure principale de l'étude et étudiante en doctorat au College of Public Health de l’université de Géorgie.

Au cours de l’étude, l’équipe de recherche a également constaté que les oméga-6 avaient une action bénéfique plus importante chez les jeunes participants, notamment chez les femmes.