Une bouche artificielle pour comprendre la transformation des aliments

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l'INRAE ont inventé une bouche artificielle.

Elle dispose d'une langue en silicone pour reproduire l’élasticité, la mouillabilité et la rugosité de la langue humaine.

Le dispositif aide à mieux comprendre la transformation d’aliments mous.

Pour mieux comprendre les mécanismes de la transformation des aliments en bouche, il faudrait pouvoir observer directement une personne mâcher “de l’intérieur”. Ceci étant très difficile, voire impossible, des scientifiques d’INRAE et de la Fujita Health University (Japon) ont imaginé une autre solution : une bouche artificielle.

Leurs résultats ont été publiés le 15 octobre dans la revue Scientific Reports.

Bouche artificielle : une langue en silicone qui reproduit tous les mouvements

En s'appuyant sur les données anatomiques mesurées à la Fujita Health University, les chercheurs ont mis au point ce dispositif reproduisant les différentes étapes de la transformation de la nourriture lors de l’absorption d’un repas. Il comprend une langue programmable, capable de simuler les contractions et les mouvements observés chez les humains. Cette dernière est fabriquée avec un silicone reproduisant l’élasticité, la mouillabilité et la rugosité de l’organe. "Elle comprend 3 cavités qui sont gonflables et dégonflables par air comprimé, afin de reproduire de manière précise les mouvements qui ont pu être mesurés par échographie chez l’humain", indiquent les scientifiques dans leur communiqué.

L’équipe rapporte avoir testé sa bouche artificielle avec trois aliments mous issus du commerce : une crème dessert, une mousse au chocolat et un fondant au chocolat. Conclusion : en termes de fermeté, de propriétés adhésives et cohésives et de viscosité lors des processus de cisaillement entre la langue et le palais, les résultats obtenus sont similaires aux données in vivo recueillies.

Une innovation pour trouver des solutions aux pathologies liées au vieillissement

Selon les auteurs de l’article scientifique, la bouche artificielle les aidera à étudier la dynamique de la transformation orale des aliments. L’appareil pourrait aussi faciliter le développement des produits alimentaires adaptés aux besoins des patients souffrant de pathologies liées au vieillissement, comme la sarcopénie ou les troubles de la salivation ou encore de la déglutition. En effet, de nombreuses personnes âgées rencontrent des difficultés d'alimentation ou des problèmes de santé à cause de ces troubles.

Par ailleurs, l’équipe cherche à améliorer l’appareil pour qu’il soit le plus proche possible d’une bouche humaine. Elle travaille déjà à l’ajout du processus de mastication dans le dispositif.