Perte de poids, énergie : ce qu’il faut manger au petit-dej selon son sexe

L'ESSENTIEL Un modèle mathématique révèle comment la composition du petit-déjeuner affecte la santé et les niveaux d'énergie selon les sexes.

Ainsi, le métabolisme des hommes répond mieux à un repas riche en glucides après avoir jeûné pendant plusieurs heures.

Le métabolisme des femmes a besoin d'un pourcentage plus élevé de bonnes matières grasses.

Que l’objectif soit de perdre du poids ou de rester en bonne santé, il est fortement recommandé de commencer la journée par un petit-déjeuner équilibré. Toutefois, une étude de l’université de Waterloo reposant sur un modèle mathématique révèle que les métabolismes des hommes et des femmes ont chacun des spécificités. Et par conséquent, la liste des aliments à introduire dans le petit-dej’ pour perdre du poids ou être en forme varie en fonction du sexe.

Métabolisme et petit-déjeuner : les aliments à privilégier selon le sexe

En voulant mieux comprendre l’impact de l’alimentation sur le métabolisme, les chercheurs ont remarqué que les données de recherche sur le corps des femmes étaient moins nombreuses que celles sur les hommes. Pour combler ce manque, l’équipe a décidé d'utiliser un modèle mathématique pour évaluer le fonction du métabolisme humain. "En construisant des modèles mathématiques basés sur les données dont nous avons, nous pouvons tester rapidement de nombreuses hypothèses et modifier les expériences d'une manière qui ne serait pas pratique pour les sujets humains", explique Anita Layton, professeure de mathématiques appliquées spécialiste de la modélisation de la biologie et de la médecine, dans un communiqué.

Les analyses suggèrent des différences dans le stockage des nutriments et les schémas d'oxydation du foie et des tissus adipeux entraînent des disparités métaboliques systémiques. Dans le détail, le métabolisme des hommes répond mieux en moyenne à un petit-déjeuner riche en glucides, tandis que celui de la gent féminine est plus efficace avec un pourcentage plus élevé de matières grasses.

Face à ce constat, les auteurs recommandent aux hommes souhaitant perdre du poids de prendre des céréales, de l’avoine ou encore du pain complet après leur jeûne nocturne. Les femmes qui veulent garder la ligne ont intérêt, de leur côté, à miser sur les aliments contenant de bonnes matières grasses comme les omelettes et les avocats.

Les femmes brûlent plus de graisses pendant un jeûne

"Puisque les femmes ont plus de graisse corporelle en moyenne que les hommes, on pourrait penser qu'elles brûleraient moins de graisse pour l'énergie, mais ce n'est pas le cas", remarque Anita Layton avant d'ajouter : "les résultats du modèle suggèrent que les femmes stockent plus de graisse immédiatement après un repas, mais qu’elles en brûlent également plus pendant un jeûne".

Sa collègue et l'auteure principale de l’étude parue dans Computers in Biology and Medicine, Stéphanie Abo, ajoute : "le mode de vie est un facteur important de notre santé globale. Nous vivons des vies bien remplies, il est donc important de comprendre comment les décisions apparemment sans conséquence - comme ce qu'il faut prendre au petit-déjeuner - peuvent affecter notre santé et nos niveaux d'énergie. Que vous essayiez de perdre du poids, de maintenir votre poids ou simplement de maintenir votre énergie, il est important de comprendre l'impact de votre alimentation sur votre métabolisme."