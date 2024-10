Leucémie infantile : le radon, même à de faibles seuils, augmente le risque

L'ESSENTIEL Le risque de leucémie chez les enfants des deux sexes est associé à des niveaux moyens de radon inférieurs à ceux recommandés par les autorités sanitaires.

Les garçons sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de leucémie après une hausse de 50 Bq/m3 de la concentration de radon l'année précédente que les filles.

Selon les auteurs, ces résultats justifient une étude plus approfondie à l'aide de modèles basés sur la population et au niveau individuel.

C’est un polluant de l’air intérieur qui reste méconnu du grand public. Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, qui provient de la désintégration du radium lui-même descendant de l’uranium (un constituant de la croûte terrestre), selon l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. Il est présent partout dans les sols mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. "À partir du sol et parfois de l’eau dans laquelle il peut se trouver dissous, le radon se diffuse dans l’air. En atmosphère libre, il est dilué par les courants aériens et sa concentration est faible. Dans une atmosphère confinée, comme celle d’un bâtiment, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées", peut-on lire sur le site de l’ARS.

L’utilisation du becquerel par mètre cube pour estimer les niveaux de radons dans 727 comtés

Depuis 1987, le radon a été reconnu cancérigène pulmonaire certain pour l’Homme par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). D’après l’autorité sanitaire, ce gaz, mesuré à l'aide de petits détecteurs passifs et atténué par une ventilation passive ou active dans les sous-sols et les vides sanitaires, n'a pas été associé à d'autres cancers. Cependant, des chercheurs de l’université d'État de l'Oregon (États-Unis) révèlent qu’une exposition à ce polluant, même à de faibles seuils, est lié à la leucémie infantile.

C’est la conclusion qu’ils ont tirée après avoir menée une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Science of The Total Environment, durant 18 ans. Cette dernière a porté sur 727 comtés répartis dans 14 États. La population moyenne âgée de 0 à 19 ans était de 41.599 personnes au départ. À l’aide d'un modèle d'apprentissage automatique géographique, l’équipe a estimé mensuellement les taux de radon pour chaque code postal. Plus précisément, ils ont utilisé le becquerel par mètre cube. Il s’agit d’une unité permettant d'exprimer la concentration de désintégration radioactive dans un volume d'air donné. Les scientifiques ont aussi examiné les registres annuels recensant les diagnostics incidents de cancer par sexe et par site (sang, cerveau, système nerveux central…).

Leucémie infantile : les garçons exposés au radon sont plus à risques

Les résultats ont montré que les risques de leucémie étaient 1,05 fois plus élevés chez les enfants des deux sexes exposés au radon, même à des niveaux inférieurs à ceux recommandés par l’agence américaine de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA). Dans le détail, les garçons sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de leucémie après une augmentation de 50 Bq/m3 de la concentration de radon l'année précédente que les filles. "Aucune association n'a été trouvée avec d'autres localisations cancéreuses", ont indiqué les auteurs.

"Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer ces résultats au niveau individuel et éclairer la prise de décision concernant les risques sanitaires liés au radon dans ce pays et dans le monde entier", a déclaré Matthew Bozigar, qui a dirigé l’étude.