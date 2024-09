Enquête Albane : plus de 3.000 Français tirés au sort pour étudier l'état de santé de la population

L'ESSENTIEL L’enquête Albane vise à observer l’état de santé des Français, afin de guider les décisions des pouvoirs publics concernant les politiques de santé.

Plus de 3.000 personnes seront tirées au sort sur 160 zones d’enquêtes réparties aléatoirement sur le territoire, pour répondre à l’enquête.

Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles à partir de 2027.

Dès ce lundi 16 septembre, Santé publique France et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) débutent l’enquête nationale Albane consistant à analyser l’état de santé des Français. L’objectif est d’ensuite "de produire des recommandations et d’orienter les actions visant à mieux protéger la santé à chaque étape de la vie".

Quels sont les objectifs de l’enquête Albane ?

Répété tous les deux ans, ce dispositif cible la population générale résidant en France hexagonale, y compris la Corse, et âgée de 0 à 79 ans. "Chaque cycle de deux ans permet d’inclure un échantillon de 150 jeunes enfants âgés de 0 à 2 ans, 1.000 enfants âgés de 3 à 17 ans et 2.000 adultes âgés de 18 à 79 ans. Ces participants seront tirés au sort sur environ 160 zones d’enquêtes réparties aléatoirement sur le territoire", peut-on lire dans un communiqué de Santé publique France.

Étudier l’état de santé de la population française permet de guider les décisions des pouvoirs publics concernant les politiques de santé et de prévention. La réalisation régulière d’enquêtes permet donc d’observer les habitudes alimentaires ainsi que le niveau d’activité physique des Français, ou de déterminer la fréquence de maladies chroniques comme le diabète, les maladies respiratoires chroniques, l’obésité ou l’hypertension artérielle. Ce type de dispositif permet aussi d’évaluer l’exposition à des substances chimiques (pesticides, bisphénols, phtalates…).

L’enquête Albane se déroulera donc sur la période 2024-2026 et se divisera en deux temps. À partir de septembre jusqu’en décembre 2024, ce procédé sera déployé auprès de 400 personnes dans plusieurs zones situées en régions Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine. L’enquête sera ensuite étendue auprès de 3.000 personnes à partir de mai 2025 et se terminera en décembre 2026.

Enquête Albane : comment se déroule ce dispositif ?

Après le tirage au sort, un enquêteur d’Ipsos se déplacera chez les participants, "pour leur présenter l’enquête, recueillir leur accord pour participer et leur poser des questions sur leur foyer, leur logement, leur santé, leur alimentation", indique Santé publique France. Lors de cette prise de contact, le matériel et les consignes pour la suite de l’enquête seront également délivrés.

Durant une période de trois semaines, les volontaires devront remplir un questionnaire sur leurs habitudes de vie, leur état de santé, leurs habitudes alimentaires et leur activité physique. Ils devront aussi décrire leurs consommations alimentaires sur trois jours tirés au sort.

Lors de la dernière étape, les populations étudiées se rendront dans un laboratoire de biologie médicale partenaire pour un examen de santé comprenant des mesures de la taille, de la force musculaire, du poids ainsi que de la pression artérielle. Au cours de la visite, des prélèvements urinaires et sanguins seront pratiqués pour les participants de plus de six ans. "Les participants seront ensuite questionnés, lors d’un entretien, sur leurs maladies chroniques éventuelles, la consommation de tabac et l’exposition à des substances chimiques spécifiques", complète l’autorité sanitaire.

Les premiers résultats seront accessibles à partir de 2027.