Les ados qui fument ont un risque accru de problèmes respiratoires dès la vingtaine

L'ESSENTIEL Les jeunes qui ont commencé à fumer avant 18 ans, sont plus susceptibles d'avoir des problèmes respiratoires.

Les symptômes les plus fréquents sont une respiration sifflante, une toux ou des glaires.

Plus le fumeur commence jeune et plus la consommation de tabac est importante, plus le risque de symptômes respiratoires est élevé.

Les fumeurs ont conscience des risques du tabac. Mais souvent cela leur semble un problème lointain, surtout pour les plus jeunes. Or une nouvelle étude présentée lors du congrès de l’European Respiratory Society qui se tient à Vienne jusqu’au 11 septembre, montre que les problèmes respiratoires n’attendent pas des décennies pour apparaître.

En effet, les personnes qui commencent à fumer avant 18 ans sont plus susceptibles d’avoir des symptômes respiratoires comme une respiration sifflante, une toux récurrente ou des glaires, dans la vingtaine.

Jeunes fumeurs : les problèmes respiratoires apparaissent avant 30 ans

Les chercheurs ont suivi 3.430 enfants de huit ans dans le nord de la Suède. Les jeunes volontaires devaient remplir des questionnaires chaque année jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 19 ans. Ils y ont ensuite répondu une dernière fois à 28 ans.

22 % des participants ont été des fumeurs quotidiens à un moment donné au cours de l'étude. Parmi ces consommateurs de tabac, 29 % ont commencé à fumer à l'âge de 15 ans ou moins, 35 % entre 16 ou 17 ans, et 35 % à 18 ans ou plus.

Après avoir pris en compte plusieurs facteurs affectant la santé pulmonaire (comme les antécédents familiaux d'asthme ou le fait de grandir avec des fumeurs), l’équipe a constaté que fumer des cigarettes dès l’adolescence augmentait le risque d’avoir des symptômes respiratoires à l'âge de 28 ans. Plus précisément, un paquet par jour pendant un an était associé avec un risque accru d'environ 10 % par rapport aux non-fumeurs.

De plus, allumer sa première cigarette avant 18 ans faisait grimper le risque de symptômes respiratoires avant 30 ans d'environ 80 % par rapport aux non-fumeurs. Les jeunes participants ayant commencé à fumer à leur majorité ou plus tard, affichaient un risque environ 50 % plus élevé que les autres.

Tabac : il faut aider les jeunes à ne pas fumer

"Cette étude montre qu'il ne faut pas nécessairement des décennies pour développer des symptômes respiratoires en tabagisme. Nous pouvons déjà voir une association significative chez les jeunes adultes", explique dans un communiqué la Dr Linnea Hedman de l'Université d'Umeå (Suède) qui a présenté les travaux lors du congrès professionnel.

L’experte avance que l'exposition à la fumée de tabac à un jeune âge augmente le risque de symptômes respiratoires parce que leurs poumons sont encore en développement et plus vulnérables aux dommages.

"Dans toute l'Europe et dans le reste du monde, il y a encore un nombre important d'enfants et d'adolescents qui fument des cigarettes. Nous avons besoin de réglementations et de soutien pour les aider à éviter ou à arrêter de fumer", commente le professeur Des Cox, membre du comité de contrôle du tabac de l’​​European Respiratory Society.