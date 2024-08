Sur votre lieu de travail, 15 minutes d’activité physique suffisent à améliorer votre santé

L'ESSENTIEL Le "15 Minute Challenge" est un programme de bien-être au travail basé sur le jeu, qui incite à faire des séances quotidiennes de 15 minutes d'activité physique pendant six semaines dans le but d'améliorer les résultats en matière de santé et le bien-être général.

Ce défi conduit à des augmentations des niveaux d'activité physique, 95 % des participants atteignant (36 %) ou dépassant (59 %) les recommandations internationales en matière d'activité physique.

La forme physique, l'énergie, l'état de santé général, la qualité du sommeil et l'humeur des volontaires se sont améliorés de manière significative après avoir participé au programme.

"L'activité physique régulière offre des avantages importants pour la santé physique et mentale. Elle joue un rôle clé dans la prévention et la gestion des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer, et elle réduit également les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Pourtant, près de la moitié des adultes en Australie ne respectent pas les niveaux recommandés. Étant donné que la majorité des adultes passent une grande partie de leur temps éveillé à travailler, les lieux de travail offrent un cadre idéal pour promouvoir l'activité physique", a déclaré Ben Singh, professeur à l’université d'Australie du Sud.

Activité physique : 11.575 employés ont fait le "15 minutes challenge"

À partir de ce constat, le chercheur et son équipe ont décidé de créer un défi : le "15 minutes challenge". Il s’agit d’une initiative de santé mentale sur le lieu de travail, qui utilise la gamification (c’est-à-dire intégrer des éléments de jeu) pour promouvoir l'activité physique, dans le but d'améliorer les résultats en matière de santé et le bien-être général. "Ce défi sert de point de départ accessible, en particulier pour les personnes particulièrement sédentaires. Il réduit les obstacles et aide à développer l'habitude d'exercice régulier."

Dans le cadre d’une étude, publiée Healthcare, les scientifiques ont voulu évaluer l’efficacité du programme chez des employés de divers lieux de travail en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Au total, 11.575 personnes de 73 entreprises ont participé à ce programme de bien-être au travail basé sur le jeu, qui incite à faire des séances quotidiennes de 15 minutes d'activité physique pendant six semaines. Au début de l'étude et après l’intervention, les participants ont fait part de leur activité physique et de leur condition physique, de leur énergie, de leur état de santé général, de la qualité de leur sommeil et de leur humeur. La satisfaction à l'égard du programme, les taux d'engagement et l'adhésion au programme ont également été évalués.

12 minutes de sport en plus par jour grâce au programme de bien-être au travail basé sur le jeu

Les résultats ont montré une augmentation significative de l'activité physique. Les niveaux moyens d’exercice activité physique quotidiens des volontaires ont augmenté de 12 minutes par jour (85 minutes par semaine) tout au long du défi de six semaines, la durée moyenne d'exercice quotidien étant de 45 minutes. En outre, 95 % des volontaires ont atteint ou dépassé les recommandations internationales en matière d'activité physique, contre 57 % au départ. Pour rappel, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes (âgés de 18 à 64 ans) de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité vigoureuse sur une semaine.

Les participants ont également signalé des améliorations de leur condition physique (14 %), de leur énergie (12 %), de leur santé générale (8 %), de la qualité de leur sommeil (8 %) et de leur humeur (7,1 %). Ils se sont déclarés très satisfaits et 92 % d'entre eux ont recommandé le programme. Selon les auteurs, une partie du succès du programme réside dans la gamification et les aspects sociaux de son application.

"Les employés physiquement actifs sont plus heureux et en meilleure santé"

"Encourager et responsabiliser les membres de votre équipe par le biais d’une compétition amicale est au cœur de l’application 15 Minute Challenge, et constitue un élément clé de ce qui motive les participants à rester engagés. (…) Les employés physiquement actifs sont plus heureux et en meilleure santé, ils sont plus productifs, plus satisfaits, moins stressés et moins susceptibles de tomber malades. Les initiatives durables et évolutives, comme le 15 Minute Challenge, qui peuvent aider les salariés à améliorer leur santé et leur bien-être, devraient figurer à l’ordre du jour de chaque employeur", a conclu Carol Maher, co-auteure des recherches.