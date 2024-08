Lire sur les lèvres active des régions cérébrales similaires à la parole réelle

L'ESSENTIEL Les mots lus de manière silencieuse sur les lèvres peuvent être classés à partir du cortex auditif.

Le système auditif combine les distributions neuronales évoquées par les mots entendus et lus sur les lèvres pour générer une estimation plus précise de ce qui a été dit.

D’après les auteurs, cela aide les personnes à maintenir leurs capacités auditives à mesure qu'ils vieillissent, ce qui souligne la valeur de la communication en face à face pour soutenir la compréhension auditive.

Observer les mouvements du visage d’une personne améliore la précision de la perception de la parole. En voyant ces premiers indices visuels, le système auditif amorce les neurones auditifs avant que les sons ne soient entendus, selon David Brang, professeur de psychologie à l’université de Michigan (États-Unis). "On ne sait pas comment ces signaux visuels sont représentés dans le système auditif ou comment ils interagissent avec les représentations de la parole auditive", a déclaré le chercheur.

Communication : combiner les indices visuels et auditifs pour obtenir des informations plus précises

Dans une étude, parue dans la revue Current Biology, il a voulu tester, avec son équipe, l'hypothèse selon laquelle le système auditif encode les informations visuelles de la parole. Pour cela, les scientifiques ont utilisé des données d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) d'adultes en bonne santé et des enregistrements intracrâniens d'électrodes implantées chez des patients épileptiques lors de tâches de perception auditive et visuelle de la parole.

Les résultats ont révélé que les mots lus sur les lèvres pouvaient être classés à des moments plus précoces que les mots entendus. "Cela suggère que la lecture labiale pourrait impliquer un mécanisme prédictif qui facilite le traitement de la parole avant que les informations auditives ne soient disponibles", a expliqué David Brang. Les travaux soutiennent un modèle dans lequel le système auditif intègre rapidement les informations de lecture labiale pour améliorer les capacités auditives, en particulier dans des environnements auditifs difficiles comme les restaurants bruyants, et afin d’obtenir des informations vocales plus précises, ce qui améliore considérablement les capacités de communication.

"La capacité de la parole visuelle à activer et à encoder l'information dans le cortex auditif semble être un mécanisme crucial"

D’après les auteurs, cette utilisation rapide des informations de lecture labiale est probablement encore plus prononcée chez les personnes souffrant de perte auditive. "À mesure que les capacités auditives diminuent, les gens s'appuient de plus en plus sur des indices visuels pour faciliter leur compréhension. La capacité de la parole visuelle à activer et à encoder l'information dans le cortex auditif semble être un mécanisme compensatoire crucial", a conclu David Brang.