Famille : pourquoi dire merci est si important ?

L'ESSENTIEL La gratitude dans les relations parent-enfant favorise la santé mentale des membres de la famille.

Exprimer la gratitude dans la famille favorise la santé mentale des membres.

Les femmes, par rapport aux hommes, ont signalé des niveaux de gratitude perçus plus faibles.

"Certaines de mes recherches précédentes ont porté sur la gratitude dans un contexte interpersonnel, en particulier dans le couple, et nous avons constaté qu'il s'agit d'un facteur assez influent sur divers aspects de la relation. Les individus qui se sentent plus appréciés par leur partenaire sont plus confiants, satisfaits et engagés et moins préoccupés par l'instabilité", se souvient Allen Barton, chercheur à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign.

Il a ainsi maintenant voulu déterminer les effets du "merci" au sein des relations parent-enfant. Ses découvertes ont été publiées dans la revue The Journal of Positive Psychology.

La gratitude dans la famille booste le bien-être psychologique

Pour cette étude, les scientifiques ont réuni 593 parents en couple ayant au moins un enfant âgé de 4 à 17 ans. Ils devaient répondre à des questions sur la gratitude perçue de leur conjoint et de leur progéniture. Des tests évaluaient également la détresse psychologique, le stress parental et la satisfaction relationnelle.

L’analyse des résultats montre que se sentir apprécié par son partenaire boostait l’épanouissement du couple, mais n'affectait pas les niveaux de stress parental. En revanche, la gratitude perçue de la part des enfants – qu’ils soient “petits” ou “grands” – entraîne une diminution du stress parental, mais n’a aucun impact sur la satisfaction dans la relation de couple.

Autre découverte : la gratitude des partenaires et des enfants adolescents (13 à 18 ans) était positivement associée au bien-être psychologique des participants.

Les femmes ressentent moins de reconnaissance de leurs proches

Une différence homme/femme a été mise en lumière dans cette étude. La gent féminine a signalé des niveaux de gratitude perçus plus faibles de la part de leurs partenaires romantiques et de leurs enfants plus âgés.

De plus, des niveaux plus élevés de gratitude de la part de la progéniture n’ont eu des effets bénéfiques que sur les participantes. "Cela concorde avec des recherches antérieures montrant que les contributions des femmes à la famille sont souvent moins reconnues par les hommes que l'inverse", ajoute Allen Barton dans un communiqué.

Il ajoute : "il n'y a jamais de 50/50 dans aucune relation et les parents vont faire plus que leurs enfants, néanmoins, nos résultats soulignent qu'il est important de s'assurer que les efforts des individus pour la famille sont reconnus et appréciés par les autres membres. Et inversement, il est clairement démontré que le manque de sentiment d'appréciation de la part des membres que vous essayez d'aider entraîne des conséquences négatives pour la famille."

Famille : comment créer un climat de gratitude ?

Le spécialiste des relations familiales a partagé ses conseils pour cultiver la reconnaissance au sein du foyer. "En tant que partenaires, nous pouvons exprimer et montrer notre gratitude envers l’autre, et nous pouvons apprendre aux enfants à exprimer leur appréciation de manière adaptée à leur développement. Si vous voyez votre conjoint(e) faire quelque chose de vraiment utile pour un enfant, vous pouvez rappeler au petit de dire « merci maman » ou « merci papa » pour ce qu'il vient de faire. Vous pouvez développer une façon continue de penser et un modèle d’interaction qui favorise la gratitude – à la fois donner et recevoir – au sein de la maison."

Il rappelle que la famille demande beaucoup de travail. "Lorsque ces efforts ne sont pas reconnus ou sous-estimés, cela a des conséquences néfastes sur les individus et les familles. Nous connaissons le pouvoir du remerciement pour les couples, et cette recherche montre que cela est également important pour les relations parent-enfant."